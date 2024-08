Gremiales y COR de El Alto apoyan quitar la subvención, pero dicen que se analice la reelección

Rodolfo Mancilla, dirigente de un sector de los gremiales y el ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) El Alto, Marcelo Mayta, respaldan el referendo planteado por presidente, Luis Arce, sobre la subvención de los hidrocarburos, los escaños parlamentarios y la reelección presidencial, pero en este último punto indican que se debería analizar las ventajas y desventajas.

“Si estamos de acuerdo en quitar el tema de la subvención. El tema de la subvención hace mucho daño, genera muchos recursos económicos para subvencionar este combustible. Sería una buena idea (…) y la sociedad realmente dé a conocer su sentir. Creemos esto desde nuestro punto de vista que sería muy interesante llamar a este referéndum”, dijo Mayta.

En la misma línea, el dirigente gremial también apoyo la idea que se elimine la subvención hidrocarburífera, porque en otros países latinoamericanos el combustible tiene un costo mayor. “Pero deberíamos, como país como Gobierno, tener un espacio de reservatorio de combustible ya sea de diésel o gasolina o cualquier otro combustible para que tengamos un abastecimiento consecutivo en el país”, señaló.

En el tema de la reelección presidencial, Mayta indicó que el tema debe ser analizado a “profundidad” para ver las ventajas y desventajas, “sería un buen factor desde la COR de El Alto”, agregó.

Sin embargo, Mancilla recordó el artículo 158 de la Constitución Política del Estado (CPE) y Arce concluyendo su gestión podría volver a postularse como candidato presidencial en las elecciones generales de 2025.

“Nuestra Constitución es clara si esta gestión está terminando (Arce) tiene derecho a volver a postularse como candidato presidencial. Estamos hablando de la actual gestión, pero de las anteriores ha estado el señor (Evo Morales estuvo como presidente) en República y dos veces el Estado Plurinacional, entonces ya no puede repostularse”, manifestó.

Ambos dirigentes coincidieron que las organizaciones sociales de El Alto de que tiene que realizar una reunión con el primer mandatario para tratar estos temas.