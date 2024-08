Guabirá superó (4-2) a Blooming y no permitió que llegue a la punta

En el siguiente ataque de los rojos se volvieron a juntar Vásquez, Peredo y esta vez el que definió con una especie de tijera fue Quintana, quien dejó sin chance al arquero Brasulio Uraezaña. Transcurrían solo 7 minutos y Guabirá ya ganaba por 2-0.

Los celestes no lo podían creer, estaban desconcertados, pero trataron de reaccionar y Moisés Villarroel (22’) estuvo a punto de lograr el descuento con un zurdazo desde fuera del área que pegó en el ángulo superior derecho de la portaría del guardameta local Manuel Ferrel.