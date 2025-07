Luego de invitarlo al MAS, Grover García le dice a Dunn que «tiene que ser más consciente»

El expartido de Evo Morales invitó al liberal Dunn a sumarse a su proyecto político porque el MAS «también se nutre de profesionales que puedan aportar en la campaña», dijo el titular masista.

Luego de invitar a Jaime Dunn a sumarse al Movimiento Al Socialismo (MAS), el presidente de ese partido, Grover García, le dijo este lunes que debe ser «más consciente» para integrarse a las filas del oficialismo.

«El que se quiera unir tiene que ser con pensamiento, Jaime Dunn tiene que ser más consciente hablando de nuestros recursos naturales, no estar insultando y criticando, tiene que corregirse mucho respecto a esos temas», aseguró el titular masista.

El miércoles 2 de junio el expartido de Evo Morales invitó al liberal Dunn a sumarse a su proyecto político y García dijo que el nuevo liderazgo del MAS también se nutre de profesionales que puedan aportar en la campaña electoral que se desarrolla.

La invitación fue motivo de críticas y cuestionamientos al pensamiento ideológico del masismo, ya que Dunn se define como un candidato que cree en el libre mercado como base del desarrollo económico.

«He recibido algunas críticas, algunos insultos pero quiero ser claro, el pueblo boliviano no quiere más peleas, no quiere más discusiones ni convulsiones, hoy el MAS tiene que unir al pueblo boliviano de manera conjunta, pero hay un pero dentro de esto, nosotros tenemos una ideología bien clara», sostuvo García en esta jornada.

El presidente del partido gobernante explicó que ellos no buscan privatizar ni vender las empresas estratégicas y recursos naturales del Estado, por lo que «siempre vamos a pedir que aquellos que se unan tienen que cambiar de pensamiento, primero está el pueblo, cuidar nuestros recursos naturales, primero está industrializar en Bolivia, no afuera».