Guardaparques dicen que advirtieron del incendio de San Matías, pero que las autoridades no les hicieron caso

Desde hace unas dos semanas, los 12 guardaparques de San Matías (Santa Cruz) cuentan con el apoyo de sus colegas llegados en sus camionetas desde diferentes partes de Bolivia, haciendo un total de 30, que sin embargo, no tienen el apoyo logístico requerido para la magnitud del incendio, señala el guardaparque Ricardo Barbery.

Guardaparques ante las llamas en San Matías. Foto: Ricardo Barbery

Fuente: Sumando Voces

Mery Vaca

Unos 30 guardaparques de diferentes partes del país están combatiendo el gigantesco incendio del Área de Manejo Integrado de San Matías, sin embargo, carecen de recursos logísticos adecuados tomando en cuenta que el fuego de ha alejado bastante y se encuentra en áreas inaccesibles, informó el guardaparque Ricardo Barbery.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El guardaparque Barbery también revela que, cuando este incendio comenzó y aún era controlable, se les ha advertido a las autoridades para que tomen medidas, pero que no hicieron nada al respecto.

“Los guardaparques fuimos uno de los que les mencionamos a las autoridades que había el incendio y que iba a ser de gran magnitud por el material que había de cuatro años de quemas anteriores, pero no nos hicieron caso, desde el director del área protegida de San Matías no nos hizo caso”, dijo Barbery a Sumando Voces, refiriéndose a Osmar David Castro, que igual que los guardaparques depende del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).

“No quiero ser pesimista”, pero ahora, dice Barbery, ya es difícil combatir este incendio a no ser que haya maquinaria o que haya una lluvia milagrosa.

Por su experiencia, este guardaparque dice que un incendio debe ser controlado en la primera semana, caso contrario se torna incontrolable, que es lo que ocurrió en San Matías.

“Ahora, con más de dos meses de incendio, el fuego se ha alejado, ya está distante de las comunidades, está en el municipio de Chiquitos, está yendo para el lado de Gaiba en Basil, en esos lugares no hay accesibilidad, está seco, no hay agua, no llueve”, relata impotente ante la situación.