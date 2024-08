Hermano de Huaytari denuncia que el presidente de Diputados mandó a alquilar un garaje para guardar 4 tráileres

El presidente de Diputados de Bolivia, Israel Huaytari, fue denunciado e implicado en varios casos de corrupción, desde una presunta legitimación de ganancias ilícitas hasta sobornos por intermedio de terceros.

Hernán Huaytari, hermano del presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari.

La Paz, 12 de agosto de 2024 (ANF).- Hernán Huaytari, hermano mayor del presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, denunció que el legislador le hizo buscar un garaje grande para guardar cuatro tráileres de procedencia desconocida; además, dijo que su familia es víctima de acoso y agresiones por culpa de las presuntas irregularidades que comete su hermano.

“Mi hermano me ha llamado hace tres meses. Yo vivo en Cochabamba, nunca sabía llamarme, entonces me ha llamado para decirme búscamelo garaje. Yo se lo he buscado en cuatro días un garaje y le he llamado a mi hermano preguntándole para qué quieres un garaje tan grande. Después me han dicho que estaban trayendo cuatro tráileres, y tampoco me he encontrado con mi hermano. La ubicación del garaje le he mandado. Eso habrá mandado a sus choferes, no sé. Después de una semana hemos ido al garaje con mi amigo y ya han hecho llegar los cuatro tráileres”, denunció el hermano del presidente de la Cámara de Diputados.

En un principio, el legislador habría indicado que los cuatro vehículos son de él, luego dijo que sólo dos le pertenecen y al final le dijo a su hermano que los motorizados no son de su propiedad.

Por ese hecho y por otras irregularidades que estaría cometiendo su hermano, Hernán dijo que su madre y su familia son víctimas de acoso y agresiones. Por ello, pidió garantías para que puedan volver a transitar las calles en paz.

“Mi familia no tiene que ver nada en los asuntos de mi hermano, Israel Huaytari. Soy su hermano mayor. Me siento mal, estoy poniendo esta denuncia ante el público. Yo no tengo nada que ver en su problema y la justicia agarrará a los que están en problemas”, reclamó el familiar.

El presidente de la Cámara de Diputados fue denunciado e implicado en varios casos de corrupción, desde una presunta legitimación de ganancias ilícitas hasta sobornos por intermedio de terceros.