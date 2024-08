Hermano de Israel Huaytari denuncia que es víctima de persecución política

Hernán Huaytari asegura que no tiene temor por su vida, pero pide garantías para él y su familia

Boris Bueno Camacho / La Paz

Hernán Huaytari, hermano mayor del presidente de la Cámara de Diputados, denunció que es víctima de persecución judicial y policial desde el momento en que lo denunció por presuntos hechos de corrupción y de tener una deuda con su madre que asciende a los 20 mil bolivianos, la cual no fue cancelada hasta la fecha, pese a los insistentes pedidos de los familiares; por ello, pidió garantías por la integridad de él y su familia.

El pasado lunes, Hernán lanzó graves acusaciones contra Israel Huaytari en el caso de una supuesta irregular adjudicación de camiones denunciada por asambleístas del sector radical del Movimiento al Socialismo (MAS), quienes acusaron al presidente de Diputados de haberse adjudicado cuatro camiones de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI) mediante terceras personas.

El hermano reveló entonces que su hermano le había pedido buscar un garaje en Cochabamba para llevar los cuatro vehículos en cuestión, afirmación que ratificaría la acusación efectuada por los parlamentarios evistas y justificó su declaración ante los medios de comunicación, porque la familia Huaytari sufre ataques e insultos ‘por culpa de Israel’, pese a que no tiene participación alguna en sus actividades, pero que estos provocaron que esté impedida de salir a la calle, porque sufre el hostigamiento de la gente.

“Esta mañana uno de mis familiares me ha llamado y dice que me están persiguiendo, que me van a agarrar y que igualito van a llegar donde mi familia, esta denuncia la hago pública y cualquier cosa que me pase va a ser él (Israel Huaytari, pido garantías para mi familia, par mi persona, clarito va a ser cualquier cosa que me pase y pido para mi familia una garantía, no tenemos ninguna comunicación con mi hermano hace mucho tiempo”, aseguró Hernán.

Diputados del ala radical del MAS destaparon ese caso por presunto uso indebido de bienes del Estado. Según la versión esgrimida por los denunciantes, el presidente de la Cámara Baja habría usado ‘palos blancos’ para adjudicarse los motorizados de Dircabi, incluso, dijeron que fue en persona a verificar los vehículos a bordo de un coche de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El hermano del presidente de Diputados aseguró no tener temor por su vida y ratificó que la delación que efectuó contra su hermano se debió a que su familia ya no puede circular con tranquilidad por las calles, porque el resto de sus vecinos piensa que son parte de los supuestos actos irregulares que habría cometido el parlamentario afín al presidente Luis Arce Catacora, situación que se tornó insostenible.

“Yo no puedo tener miedo a nada, solo tengo temor de Dios, estoy tranquilo, cualquier cosa que me pase es voluntad de Dios, yo estoy con Dios y no pasará nada. La denuncia ya está, por eso yo creo que me están haciendo persecución política, por eso, solo quiero garantías para mi persona y mi familia de parte de las autoridades de gobierno”, acotó.

La madre de Israel Huaytari también pidió a su hijo no incurrir en los presuntos actos de corrupción por los que fue denunciado, porque corroboró que su familia es perseguida por esos actos irregulares. “La gente aquí en el pueblo me odia, dicen que mi hijo es un ladrón y que de aquí a un tiempo vamos a entrar todos a la cárcel”, manifestó en esa oportunidad, además de pedirle que le devuelva 20 mil bolivianos que le prestó a su hijo para su campaña política. Las inculpaciones fueron negadas por el presidente de la Cámara Baja.