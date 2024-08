Horóscopo del jueves 22 de agosto: Predicciones y tarot de Josie Diez Canseco

ARIES (20 MAR – 19 ABR): No te dejes llevar por tu carácter vehemente; aprende a ser más tolerante con los errores del ser amado. No te distraigas, ya que será un día de mucho movimiento y nuevos trabajos. Un olvido te acarrearía problemas.

TAURO (20 ABR – 20 MAY): Es una etapa muy favorable afectivamente. Los sentimientos se afianzarán y podrás consolidar tu relación. Será un día de oportunidades de inversión y propuestas de nuevos proyectos; los resultados los verás en corto plazo.

GÉMINIS (21 MAY – 21 JUN): Día de desacuerdos sentimentales; todos los problemas los superarás con diálogo. Laboralmente, tendrás retrasos que se solucionarán en el transcurso del día. Las buenas noticias vendrán con nuevos y provechosos contratos.

CÁNCER (22 JUN – 21 JUL): Los comentarios maliciosos sobre la persona que amas te incomodarán y te harán dudar. Cambios repentinos te harán sentir inseguro sobre tu estabilidad. Tranquilízate; tu trabajo es reconocido y no tendrás problemas.

LEO (22 JUL – 22 AGO): Hoy estarás alegre y de buen humor, lo que hará resaltar tus encantos; nadie se te resistirá. Alguien cercano a tu entorno familiar te ofrecerá una sociedad muy beneficiosa. Acepta, ya que no tendrás problemas con esa persona.

VIRGO (23 AGO – 22 SET): Te darás cuenta de que tienes dudas y no te atreves a aclararlas; habla con tu pareja. Evita tocar temas de negocios y finanzas hoy, ya que no llegarías a ningún acuerdo. Trata de tener claro lo que esperas de esa inversión antes de dar una respuesta.

ESCORPIO (23 OCT – 22 NOV): Iniciarás un romance lleno de altibajos; dale tiempo, descubrirás que no te has equivocado. Hoy la suerte te sonreirá, pero debes trabajar en proyectos realistas y dejar de lado lo que no te da resultados.