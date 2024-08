Instituciones de Tarija piden solución a la crisis o adelantar las elecciones generales; transporte acata el paro

Este jueves el sector del transporte acata un paro con bloqueo de carreteras por 24 horas. Demanda al Gobierno Nacional una solución a la escasez de carburantes y la falta de dólares en Bolivia



A pesar de los intentos del Gobierno Nacional para evitar el bloqueo del sector transporte, la medida ha sido ratificada para este jueves y el descontento ha ido escalando en diferentes sectores, los que incluso advirtieron con sumarse al planteamiento que ha realizado el transporte pesado de exigir el adelanto de las elecciones generales, si es que el nivel central del Estado no soluciona la crisis por dólares y carburantes.

Cabe recordar que el transporte pesado había anunciado el martes que pedirá el adelanto de las elecciones generales (programadas para fines de 2025) si el Gobierno no resuelve la falta de diésel y destituye a cuatro autoridades en las próximas 72 horas. La determinación salió del ampliado nacional realizado en la ciudad de Sucre.

En Tarija, tras la marcha organizada por la Federación de Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) y la Federación de Gremiales, a la que se sumó el Comité Cívico, las instituciones advirtieron con sumarse a la iniciativa planteada por el transporte pesado de exigir que se adelanten las elecciones. Así lo confirmó el representante de la Federación Universitaria de Docentes (FUD), Nilson Valdez, en su intervención realizada en el mitin de protesta en la plaza Luis de Fuentes.

“Nosotros como Federación de Docentes de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) nos hemos sumado a esta gran marcha del pueblo tarijeño, del pueblo boliviano, para exigir un cambio de rumbo, consideramos que en tiempos de crisis la mejor fortaleza que tiene el pueblo, la clase trabajadora, es la unidad”, apuntó.

Valdez mencionó que de momento la solución a esta crisis está en manos del Gobierno, por lo que conminó a convocar a una cumbre nacional de todos los sectores, autotransporte, gremialistas, alcaldes, gobernadores y representantes de los diferentes gremios, para realizar un análisis de la realidad actual y adoptar las medidas necesarias para salir adelante.

“Pero si el Gobierno no convoca a esta cumbre nacional para generar un pacto nacional para salir de esta crisis, el siguiente paso será lo que ha planteado el transporte boliviano, adelantar elecciones para que el pueblo boliviano defina qué modelo de país queremos. Este pacto está en manos del Gobierno, no es momento de ideologías, no es momento de cálculos, es momento que el Gobierno convoque a la clase trabajadora y nos sinceremos sobre la cruda realidad del país”, mencionó.

Señaló que si corresponde asumir medidas de presión consecutivas, el pueblo boliviano está dispuesto a sacrificarse, por el hecho que esto aún no va a ser “doloroso”. Advirtió que, si ahora no se asumen acciones, la crisis que se avecina para el país será aún más grande y peor de lo sucedido en Argentina.

Reclaman por la falta de dólares

El ejecutivo de la Federación de Trabajadores Gremiales de Tarija, Enoc Ocampo, y el presidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales de Tarija (Fedjuve), Celestino Barro, durante el mitin de protesta realizado el miércoles, coincidieron al afirmar que la escasez de dólares está afectando la economía de las familias bolivianas, y de cierto modo va repercutiendo en el encarecimiento de la canasta básica familiar.

Ocampo manifestó que sumado a la escasez del dólar es la falta de diésel y gasolina, por ello es que el sector gremial demanda al Gobierno sincerarse con el pueblo boliviano y reconocer la crisis que está afectando al país. En esa línea, pidió a los sectores unirse a esta lucha.

Por su parte, el representante de la Fedjuve arremetió en contra de los que están al mando del Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a quienes responsabilizó por estar “haciendo quedar mal” al presidente Luis Arce, mintiéndole sobre la escasez de carburantes.

Barro señaló que la falta de divisas y combustibles está desencadenando una inflación nacional, advirtió que una vez que encarecen los productos no vuelven a bajar, por lo que expresó su preocupación por el costo de la canasta básica familiar, los medicamentos y demás insumos.

“El Gobierno tiene que ver pues que sus ministros no están trabajando, y se tienen que ir, que no hagan quedar mal. El pueblo de Tarija está en emergencia y no va a para hasta que den solución al tema del combustible”, reclamó.

Agregó que esta marcha es el principio de la lucha que tiene por objetivo reclamar una solución a la crisis económica y la crisis de carburantes.