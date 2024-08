Intento de asesinato de Cristina: Secretos y espionaje detrás del celular de Sabag Montiel que intentarán abrir por tercera vez

El ex subjefe de la SIDE K y actual ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena advirtió hace unos días -en un mensaje que fue retuiteado por la ex presidenta- que “el contenido del celular del atacante se borró al otro día del atentado, ocultando información imprescindible y estando en poder de la jueza” María Eugenia Capuchetti.

Además, Mena se olvidó de decir que el 1 de septiembre de 2022, horas después del fallido intento de magnicidio, estaba en el despacho de la magistrada cuando llegó el perito de la Policía Federal, Alejandro Heredia , a tratar de abrir el Samsung Galaxy de Sabag. Al igual que el jefe de la custodia de la entonces vicepresidenta, comisario Diego Carbone que esa noche estaba de franco y evitó así ser responsable de la negligencia de la custodia que no tapó con su cuerpo a Cristina del lugar, ni la retiró del lugar, como sí hicieron los guardaespaldas del ex presidente Donald Trump.

La presencia de Mena llamó la atención de la misma forma que la del ex secretario de Seguridad Sergio Berni en la escena del crimen del ex fiscal Alberto Nisman en el 2015.

Como la policía no encontraba a la joven que -además de vender copitos se ganaba la vida con una cuenta en Only Fans-, por las señales de su celular captadas por la DAJUDECO la magistrada la descubrió en un tren en Retiro que ordenó parar y fue detenida en un operativo dirigido por su secretario.

Fernando Sabag Montiel tenía esta foto en la memoria de su celular pero sus mensajes no se pudieron sacar.

El teléfono fue secuestrado el 2 de septiembre de 2022, a las 00:23 horas , luego de que militantes Ky no los custodios detuvieran a Sabag. El comisario principal Matías Fernández lo sacó del grupo de militantes que se movía como un “pongo”, lo metió en un garaje y Sabag le “mostró el aparato y parecía que efectivamente se encontraba apagado”.

A Sabag le habían pegado un par de golpes en medio del desconcierto que reinaba en la esquina de Uruguay y Juncal frente al departamento de Cristina, según relató el subinspector Gonzalo Ezequiel Ruíz, integrante del Departamento Técnico de Cibercrimen de la PFA. Unos días antes la ex presidenta había hecho sacar las cámaras de seguridad y a la Policía de la Ciudad.

Sin embargo, Juan Ramón Meza, que fue testigo presencial de la detención de Sabag, explicó que los efectivos que intervinieron en el secuestro del celular “lo probaron a ver si prendían y figuraba como bloqueado, que la pantalla se ponía en azul no tenía patrón de seguridad” . Como el aparato “no reaccionaba”, agregó, “lo desarmaron, le sacaron el chip y la memoria, lo pusieron en un sobre bien cerrado, sellado y firmado”.

A la mañana siguiente, Clerc junto a Capuchetti y el Fiscal Carlos Rivolo –quien había llegado a las 6 AM de un curso en Río Grande, Tierra del Fuego- fueron a recibirle declaración testimonial a Cristina Elisabet Fernández. Esa noche, Clerc concurrió a la sede de la Alcaldía Cavia de la Policía Federal a recibirle declaración indagatoria a Sabag Montiel, también con la llave de la caja fuerte en su poder. Luego supo que la PSA tenía un programa más actualizado del Sistema UFED para la extracción de datos.

El equipo “llegó encendido ” a las manos de los especialistas de la PSA Camila Seren, que licenciada en criminalística y especialista en seguridad de telefonía móvil, y Pablo “Gaucho” Kaplan, subdirector del Área Criminalística, quienes vieron que en la pantalla se observaba la leyenda “Samsung Galaxy A50Warning: CMDLINE Parameter” (congelada) y no iniciaba de manera correcta.

«El perito no es el Sargento García del Zorro»

En Comodoro Py dicen que Heredia no tenía experiencia para un trabajo tan delicado, pero en la Federal sostienen que “intervino en decenas de peritajes, no es el Sargento García del Zorro”, aunque justamente no certificó el curso para el programa Cellebrite.