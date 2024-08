Israel prepara un búnker subterráneo para sus líderes ante la amenaza de un ataque iraní

Fuente: https://actualidad.rt.com

El servicio de seguridad isarelí Shin Bet completó la preparación para el pleno funcionamiento de un «búnker subterráneo de comando y control en Jerusalén» que fue construido hace décadas para que «la élite política y de seguridad del Estado» pueda «dirigir las guerras» desde allí durante un prolongado período de tiempo, reportó este 4 de agosto Ben Caspit, periodista del medio local Walla.

El reporte aparece en el contexto de las preocupaciones ante un «inevitable» ataque de Irán y del movimiento chiita libanés Hezbolá contra Israel.

«El búnker está equipado y dotado de todos los medios de mando y control» y está conectado a la sede del Ministerio de Defensa israelí en Tel Aviv, así como «a todos los demás búnkeres», según Caspit.

Por su parte, The Times of Israel añade que esta construcción subterránea, creada «hace casi 20 años» y conocida como el Centro de Gestión Nacional, es resistente a los impactos de una variedad de armas existentes. El diario detalla que a lo largo de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, dicho búnker no ha sido utilizado.

