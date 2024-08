Japón cancela la alerta de «megaterremoto»

Japón levantó el jueves la alerta por un posible «megaterremoto» emitida hace una semana y propuso a sus habitantes «volver a una vida normal».

Tokio (AFP) – «Como no se ha detectado ninguna anomalía en la actividad sísmica ni en la deformación de la corteza terrestre, el llamado especial a una atención particular terminó, pero esto no significa que el riesgo haya desaparecido», dijo el ministro de Gestión de Desastres, Yoshifumi Matsumura.

«Pedimos continuar atentos a las precauciones cotidianas y a mantenerse vigilantes ante un megasismo que puede ocurrir en cualquier momento y cualquier lugar», agregó.

La Agencia Meteorológica Japonesa emitió el pasado jueves un aviso de un posible megaterremoto tras un sismo de magnitud 7,1 en el sur del país que dejó 15 heridos.

La alerta provocó la cancelación de miles de reservas turísticas y llevó a muchos habitantes a hacer acopio de provisiones en los supermercados.

