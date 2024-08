Jerjes Justiniano: “Me fui a estudiar Teología porque quería ser pastor”

Uno de los abogados litigantes de Bolivia, Jerjes Justiniano Atalá conversó con el programa De Buena Leche donde hizo un recorrido por su vida, desde su infancia hasta llegar a ser un profesional, contando que estudio dos años Teología en Argentina porque anhelaba ser pastor. También relató su momento personal y profesional que vive en los Estados Unidos.



Nació el 17 de abril del año 1971 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pocos meses después fue el golpe de Estado del general Hugo Banzer Suárez donde su padre Jerjes Justiniano Talavera salió del país como un perseguido político, quedando solo con su madre y conociéndolo en 1977 cuando hubo una amnistía para que retornen los primeros políticos

“Hasta el día de hoy, no soy Jerjes Justiniano, yo soy el hijo de Justiniano que no es lo mismo ser el hijo de, que ser alguien, porque hasta el día de hoy mi padre ha sido una persona referente pública, ha sido dos veces Rector de la Universidad pública, ha sido dos veces concejal y es una persona con una trayectoria amplia” dijo con orgullo Justiniano.

Explicó que entró a la escuela recién cuando empezó a vivir con su padre y que en sus estudios ya en Tercero Medio, tenía que recorrer largos kilómetros para llegar, lo que provocó que muchos de sus profesores admiraran que se haya títulado de Abogado.

Salió bachiller del Colegio Enrique Finot y luego relató que por cosas de la vida sintió el llamado de Dios. “Lo cierto es que me fui a estudiar Teología, quería ser pastor, estudie dos años en Argentina en la Universidad Adventista de Plata y luego me fui a Chile, a la misma Universidad, donde estudié cinco años la licenciatura, yo antes de obtener el título de la licenciatura cuando tenía que hacer la práctica pastoral, porque le entregan una Iglesia para que uno la dirija durante seis meses, ya eso fue lo que no hice, me volví desde Chile”, explicó Justiniano señalando que su personalidad le impide tener un jefe o cumplir horarios y que en la Iglesia tenía que estar sometido a los niveles de jerarquía. Aunque destacó que el estudiar esos cinco años, no fue una pérdida de tiempo porque lo formaron, le dieron base y estructura.

Luego se graduó de abogado, realizó maestrías y ejerció la profesión además de convertirse en docente. “Estoy convencido que dentro de poco voy a volver a Bolivia, por no decir lo que más me ha costado ha sido despegarme de mis hijos, ha sido muy duro, extraño mucho a mis hijos”, sostuvo el jurista quien se encuentra en Estados Unidos explicando que es un boliviano que trabaja en el país del Norte, pero gana en Bolivia y que gasta la plata en Estados Unidos porque lo único que sabe y es, es ser abogado, continúa litigando virtualmente y teniendo socios mantiene su estudio jurídico. Añadió que su plan A es volver al país mientras que el plan B es quedarse, mientras tanto se prepara para dar un éxamen que le permitirá estudiar en el país del Norte hasta que pueda regresar al país y reunirse de nuevo con su familia.