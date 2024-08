La culpa es de todos menos mía

11 frases de Luis Arce Catacora, la centralización de dólares en el Banco Central, el rol de la banca y por qué gastó las reservas internacionales

Fuente: Ideastextuales.com

La periodista Susana Bejarano entrevistó en exclusiva para Diario Red al presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, quien fuera el titular responsable de la economía del país durante las tres gestiones de Evo Morales, y hace cuatro años funge como máxima autoridad ejecutiva del gobierno nacional boliviano.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Estas son las frases centrales del presidente de Bolivia, subrayadas por Diario Red:

1. Mire lo que ocurrió luego del golpe de Estado de 2019, cuando asumió un gobierno de derecha. Entonces se hizo la “política de la avestruz” con la pandemia, se dejó desguarnecido al pueblo boliviano y no se lo atendió.

2. Nosotros estamos corrigiendo lo que no se hizo para darle la solidez y poner cimientos muy fuertes al modelo económico, que anteriormente solo funcionó en base a un sector.

3. En 2016 importábamos el 50% de la demanda nacional de diésel, hoy importamos el 86%, realmente estamos mal. Se necesitan siete años para desarrollar una actividad petrolera. Hoy somos lo que no se hizo en los últimos años.

4. Si se hubiera cumplido el programa de créditos hubiéramos tenido una fuente regular de financiación y no habríamos tenido los problemas que hoy tenemos. Los problemas de carestía no hubieran existido.

5. En el gobierno de Alberto Fernández de Argentina, el deterioro económico fue tan acelerado porque tenía un convenio con FMI. Ellos te exigen cumplir determinadas variables que muchas veces son asfixiantes.

6. No descarto, ante una necesidad máxima de la economía, tomar la decisión de la entrega obligatoria de divisas al Banco Central como existía en el pasado.

7. Todo empieza muy temprano. A principios de 2021, teníamos pocos meses de gobierno, circuló un video donde Evo Morales decía “ya nos estamos cansando de Lucho”, que fue viral.

8. Acordamos reunirnos cada mes para coordinar y no hablar de candidaturas hasta 2024. Pero no se cumplió.

9. El evismo está boicoteando la gestión económica y social y lo está haciendo decididamente y a conciencia. En la Asamblea llegaron al extremo de firmar un convenio con la derecha, con sus verdugos, con quienes le dieron el golpe de Estado a Evo en 2019.

10. Fue el mejor pretexto para la derecha ver que nosotros estábamos violando nuestra propia Constitución. Ese discurso caló y se sostuvo no sólo en la clase media, también en otros sectores de la población.

11. Lamentamos que haya grupos que no les guste la democracia. A Evo no le gusta la democracia. No respetó el resultado del referendo de 2016, no quiere referendos, no está de acuerdo con herramientas democráticas.

Luis Arce Catacora, la economía y los dólares

S. B.: ¿Son suficientes los créditos detenidos en el Parlamento para enfrentar las necesidades del país? Ahí hay 1.000 millones de dólares detenidos. Pero los analistas económicos dicen que al país se necesita inyectar muchos más recursos.

L.A.C.: Estamos trabajando en esas nuevas fuentes; tendremos resultados próximamente. Pero necesito explicarle mi reclamo sobre el boicot de la derecha y del evismo en la Asamblea Legislativa, día, mes, trimestre que pasa. Al no tener estos recursos, necesitamos más recursos. Si se hubiera cumplido el programa de créditos hubiéramos tenido una fuente regular de financiación y no habríamos tenido los problemas que hoy tenemos. Los problemas de carestía no hubieran existido.

Pero también les dije que no descarto, ante una necesidad máxima de la economía, tomar la decisión de la entrega obligatoria de divisas al Banco Central como existía en el pasado. Eso lo debo aclarar; ahí no hubo ningún retroceso. Lo que les planteé (a los empresarios) es que ellos se organicen en un comité de divisas.

Funciona así: el exportador viene con su dólar y dice quién me lo quiere comprar y el banco que le oferta el mejor tipo de cambio se queda con ese dólar, mientras en paralelo también vende al mejor tipo de cambio, no sólo para compensar sus costos, sino para generar utilidades; es lo que hace. Este dólar puede ser pagado por un importador de vehículos, por ejemplo, o de repuestos, pero el sector de salud no puede pagar ese tipo de cambio tan alto. En definitiva lo que se está generado en esta selva cambiaria es que los pueden acceder a los dólares son los más tienen, los que pueden trasladar su precio al consumidor final, pero sectores como salud, farmacias y otros no van a acceder a esos dólares.

Cuando les plantee esto a los empresarios, ellos creyeron que les estaba planteando el control de cambios, pero lo que les dije es la creación de un comité divisas en el que los bancos y el sector privado puedan sentarse, sin la intervención del gobierno, y asignar adecuadamente esos dólares.

El comité de divisas que propongo es para que ellos asignen de manera correcta las divisas, porque el mercado no ve las necesidades de la gente.

S.B.: ¿Los bancos están especulando con el dólar?

L.A.C. : Totalmente. Eso lo que la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) trata de controlar con las medidas que le impone.

S.B.: La mayoría no tiene acceso al dólar caro pero tampoco acceso a sus propios dólares, que están guardados en los bancos en los que confiaron. Las restricciones son cada vez mayores para estos ahorristas que no tienen grandes cantidades. Hay ciudadanos que tiene que mandar remesas a sus hijos, que no son grandes cantidades, pero se ven limitados. La crítica es que las ASFI no protege al ahorrista sino más bien al banco.

L.A.C.: El problema es que al banco no le interesa ese pequeño. Ese comité del que le hablo ayudaría a una distribución más democrática del dólar.

Fuente: Ideastextuales.com