La Gen Z en China cuenta por qué los trabajos de oficina ahora son agotadores. Prefieren vender flores o cultivar fresas

Hace unas semanas recopilábamos historias sobre la juventud en China que mostraban cómo la generación Z en el país asiático no es ajena al mundo y se hartó de trabajar mucho. Ahí pudimos ver casos de personas abandonando grandes tech y grandes empresas en general para cambiar su profesión a trabajos menos demandantes como limpiar casas de forma independiente o cuidar mascotas.

Pues hoy tenemos un muy interesante artículo de Substack que analiza «por qué la gente trabajadora estaba menos deprimida en el pasado» que ahora con la enorme presión que hay. Así hay gente hablando de cómo les entretenía más trabajar en restaurantes de hamburguesas o cómo prefieren conducir un Uber que seguir en su empresa de oficina con la presión que reciben por crecer.

También está la historia de alguien que trabajaba en ByteDance, la empresa detrás de TikTok que luego alquiló unas parcelas cerca de Beijing para cultivar fresas y es mucho más feliz. «La razón por la que dejé de trabajar fue por los interminables informes» que había que realizar, es la historia que cuenta otra persona. Aquí veremos algunas de las historias recopiladas en el mencionado Substack.

«Dejar el trabajo por estar tres horas sin mirar el teléfono»

En las historias recogidas para demostrar el enorme estrés al que las personas se ven sometidas en sus trabajos de oficina destaca la de la joven que tuvo que dejar su trabajo tras estar tres horas sin mirar su teléfono móvil. Es la historia de una joven de 22 años que estudia y trabaja. Un día, tras salir de la oficina, se quedó con sus compañeros de empresa a cenar y jugar juegos de mesa. Y, como era tiempo de ocio, dejó de lado su teléfono.

A las 11 de la noche, una de las compañeras que estaba con ella vio que su teléfono se encendía y apagaba y la avisó. La joven miró para el dispositivo y se encontró con muchos mensajes y llamadas perdidas, de su compañera de piso, de sus padres y del supervisor de su empresa. Fue la compañera de piso la que se estresó por ver que no llegaba a casa y que no respondía a los mensajes, quien contactó con todo el mundo. Su asesor le ha dicho ahora que, o bien deja la escuela o bien deja su trabajo extra.

Cabe aquí mencionar que un asesor estudiantil en China ayuda a los estudiantes a tomar decisiones sobre sus carreras, planes de estudio y áreas académicas. Suelen trabajar en escuelas secundarias o universidades. Sus tareas incluyen guiar a los estudiantes a lo largo de su camino de desarrollo educativo alineando sus gustos, fortalezas y debilidades con los objetivos profesionales.

Agotamiento por el PC

Otra persona cuenta cómo cuando era niño, sus padres siempre hablaban de lo agradable que era trabajar en una oficina. Pero su experiencia de oficina se tradujo a muchísimo dolor de cuello por pasar tantas horas sentado frente a un PC y cobrando, de todos modos, un salario muy bajo.

«En la mayoría de los trabajos de oficina no tienes una sensación de logro, y te sientes mal por pensar que no vales nada. El salario no vale la pena y siempre hay horas extras. Es agotador en todos los sentidos”, ha dicho.

Tras graduarse, no pudo entrar en el posgrado que quería y se mudó de ciudad y se ha puesto a vender flores. Dice que le encanta.

La juventud quiere vivir mejor que sus padres

La consultora Duxue también ha hablado de este tema. La cultura laboral china actual se centra en una estructura jerárquica estricta y largas horas de trabajo. Con una media de 48,7 horas de trabajo a la semana en 2023, los empleados chinos a menudo se ven obligados a hacer sacrificios por sus empleadores. El sector de la tecnología de la información en China es especialmente conocido por sus largas horas de trabajo y la falta de vacaciones.

Pero a medida que la población china obtiene acceso a mejores niveles de vida, las generaciones más jóvenes rechazan cada vez más el concepto de vivir únicamente para el trabajo. La cultura laboral 996 es un término que describe los turnos de trabajo que comienzan de 9:00 a 21:00 horas, 6 días a la semana, lo que suma un total de 72 horas semanales.

El origen de esta particular cultura laboral se remonta a la década de 1970, con las políticas económicas de China y la apertura a Occidente. Para desarrollar la economía china y sacar al país de la pobreza, trabajar horas extra se convirtió en una norma.

Sin embargo, sobre todo desde 2022, términos como relajación o vida tranquila han ido ganando interés en las redes sociales chinas y la juventud se plantea un estilo de vida diferente, al igual que ya hace esta generación en otras regiones del mundo.

Foto de Jorge Zapata en Unsplash

