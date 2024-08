La Paz: Según Gobernación, mineras trabajan en Viacha sin licencia ambiental y con permiso de la Alcaldía

La Gobernación de La Paz, a través del secretario departamental de Derechos de la Madre Tierra, Luis Saucedo, señaló que las mineras que trabajan en el municipio de Viacha no cuentan con licencias ambientales y que están operando con licencias de funcionamiento otorgadas por la Alcaldía de esa ciudad. secretario departamental de Derechos de la Madre Tierra, Luis Saucedo. Foto:Brújula Digital

“Ahora, la Alcaldía de Viacha ha dado la licencia de funcionamiento. Ellos cuentan con licencia de funcionamiento, pero no con licencia ambiental. Esa licencia se los ha dado la Alcaldía, pero no la licencia ambiental porque no cuenta con uso de suelos”, dijo Saucedo a Brújula Digital.

Añadió que la Gobernación solamente otorga licencia ambiental cuando la autoridad local realiza una evaluación de estudio de suelos, pero que las mineras privadas que están operando en Viacha no realizaron ningún trámite en la instancia departamental.

“Nosotros sólo podemos dar licencia ambiental cuando la autoridad local ha otorgado uso de suelos, tanto el ministerio como el nivel departamental, solo pueden otorgar esta licencia cuando el municipio da la licencia ambiental”, acotó Saucedo.

Las afirmaciones del secretario departamental se dan luego de que comunarios y el alcalde de Viacha, Napoleón Yahuasi, denunciaran que cinco ríos estarían contaminados por metales pesados, por lo que pidió la intervención del Gobierno central y departamental para mitigar el impacto de las aguas.

Asimismo, el Concejo Municipal de Viacha culpó al Gobernador de La Paz, Santos Quispe y a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), por el derrame de cianuro en la comunidad Seke Jahuira.

“Desde hace dos gestiones hemos denunciado, no hemos tenido ninguna respuesta del Gobernador de La Paz, el señor Santos Quispe. Hemos hecho llegar también la denuncia a la AJAM, porque el permiso para las empresas mineras es una prerrogativa que no tienen las alcaldías”, aseveró la presidenta del Concejo, Lizeth Villagómez, según un reporte de Visión 360.

Afirmación que fue negada por el secretario de Derechos de la Madre Tierra, quien apuntó a la Alcaldía de haber otorgado licencias de funcionamientos y de no realizar estudios de uso de suelos.

Según Saucedo, en las inspecciones que realizó la Secretaria, se observaron 12 actividades mineras ilegales. “La Gobernación ha descubierto 12 actividades mineras y aún estamos en inspecciones correspondientes”, dijo.

Consultado sobre las acciones de fiscalización que estarían realizando, Saucedo mencionó que al no tener las licencias ambientales de las mineras, lo único que puede hacer la Gobernación es la “verificación in situ” y que quien deberían empezar con las acciones es la Alcaldía que emitió las licencias de funcionamientos.

“Ahora, lo que debe entender la población, estas actividades al no contar con ninguna licencia ambiental, nosotros no podemos hacer estudios y lo máximo que podemos hacer son verificaciones en el lugar. Nosotros funcionamos bajo las licencias ambientales que son instrumentos técnicos y ahí vemos el alcance de dichas actividades y para ver los remedios que deberíamos contar, pero al no tener las licencias, la normativa nos dice que ellos deben adecuarse y recién podríamos hacerles procesos sancionatorios. Ahora, al haber funcionado sin licencia ambiental, ellos son pasibles a una multa a su capital invertido, pero quien debe hacerlo es la Alcaldía”, dijo Saucedo.

