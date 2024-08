La primera ministra de Bangladesh renunció en medio de protestas masivas: hay un centenar de muertos y los militares tomaron el poder

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Fuente: infobae.com

Los 15 años de gobierno de la primera ministra bangladeshí, Sheikh Hasina, llegaron a su fin este lunes, mientras huía de semanas de protestas mortales y el ejército anunciaba que formaría un gobierno interino.

Hasina había intentado desde principios de julio sofocar las protestas en todo el país contra su gobierno, pero huyó tras una brutal jornada de disturbios el domingo en la que murieron casi 100 personas.

En una transmisión a la nación por la televisión estatal, el jefe del ejército de Bangladesh, Waker-Uz-Zaman, dijo el lunes que Hasina había dimitido y que los militares formarían un gobierno interino.

“El país ha sufrido mucho, la economía se ha resentido, muchas personas han muerto… es hora de poner fin a la violencia”, declaró Waker. “Espero que tras mi discurso la situación mejore”.

Hasina, de 76 años, huyó del país en helicóptero, dijo a la AFP una fuente cercana a la dirigente poco después de que los manifestantes asaltaran su palacio en Dhaka.

La fuente precisó que primero se marchó en caravana, pero luego fue sacada en helicóptero, sin precisar su destino.

Multitudes jubilosas habían ondeado banderas, algunas bailando encima de un tanque en las calles el lunes por la mañana, antes de que cientos de personas irrumpieran a las puertas de la residencia oficial de Hasina.

Un mural de la ex primera ministra bangladeshí Sheikh Hasina es destrozado por manifestantes días antes en Dhaka (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

El Canal 24 de Bangladesh emitió imágenes de multitudes corriendo hacia el recinto, saludando a la cámara mientras celebraban.

Otros destrozaron una estatua del padre de Hasina, el jeque Mujibur Rahma, héroe de la independencia del país.

Antes de que los manifestantes irrumpieran en el recinto, el hijo de Hasina instó a las fuerzas de seguridad del país a impedir cualquier toma del poder.

“Su deber es mantener a salvo a nuestra gente y a nuestro país, y defender la Constitución”, dijo su hijo, Sajeeb Wazed Joy, residente en Estados Unidos, en un post en Facebook. “Significa que no permitan que ningún gobierno no elegido llegue al poder ni un minuto, es su deber”.

Las fuerzas de seguridad habían apoyado al gobierno de Hasina durante los disturbios, que comenzaron el mes pasado contra las cuotas de empleo en la función pública y se intensificaron hasta convertirse en llamamientos más amplios para que dimitiera.

Al menos 94 personas murieron el domingo, entre ellas 14 policías, en el día más mortífero de los disturbios.

Manifestantes y partidarios del gobierno se enfrentaron en todo el país con palos y cuchillos, y las fuerzas de seguridad abrieron fuego.

Policía antidisturbios desplegada durante el primer día del movimiento de no cooperación en el campus de la Universidad de Dhaka (EFE/EPA/MONIRUL ALAM)

Con esta jornada de violencia, el número total de muertos desde que comenzaron las protestas a principios de julio asciende al menos a 300, según un recuento de AFP basado en datos de la policía, funcionarios del gobierno y médicos de hospitales.

“Protesta final”

People celebrate the resignation of Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina in Dhaka, Bangladesh, August 5, 2024. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain