Largas filas y desorganización en oficinas del Serecí provocan quejas en el último día de empadronamiento

Este viernes es el último día para el registro de los nuevos votantes y de aquellos que cambiaron de domicilio. El Serecí anunció que no habrá ampliación.

Boris Bueno Camacho / La Paz

Este viernes concluye el empadronamiento masivo iniciado el 21 de este mes en todo el país y que no será ampliado, según informaron los funcioanrios del Servicio de Registro Cívico (Serecí), institución que tiene la responsabilidad de inscribir a los jóvenes de 18 años o a aquellos que los cumplirán hasta el 1 de diciembre, así como a otras personas que cambiaron de domicilio o se trasladaron a otra ciudad del país desde el último acto electoral.

Sin embargo, desde el primer día, las largas filas, la desorganización, la demora en la atención y la insuficiente cantidad de centros de empadronamiento, fueron la constante en este proceso de registro en todos los departamentos y que provoca los reclamos airados de la ciudadanía que debe esperar horas para contar con este requisito que los habilite para votar en las elecciones judiciales del 1 de diciembre venidero.

En La Paz, las oficinas del Serecí ubicadas en la estación del teleférico celeste de El Prado fueron desbordadas por la cantidad de gente, sobre todo jóvenes, que se dio cita en ese lugar para poder obtener su certificado correspondiente; varias de las personas tuvieron que dormir desde la noche del jueves para poder ser los primeros en ser atendidos por los funcionarios de la institución encargada de este proceso.

Una de las personas expresó su molestia porque el Serecí anuncio que la atención iba a iniciar a las 07:00; pero, una hora y media después aún no iniciaba. ‘Son las 08:30 y no hay atención’, lamentaba para luego acotar que mucha gente amaneció en ese lugar, aseveración corroborada por una joven que votará por primera vez quien aseguró que en su caso, está 24 horas a la espera de ser atendida. “Nos han sellado un número, pero nada; como estudiantes tenemos clases, tenemos exámenes y no se preocupan en atender”, reclamó.

Las largas filas fueron habituales en los centros de empadronamiento. Foto: La Razón

Asimismo, otra de las quejas de los asistentes es que no se discrimina entre quienes se empadronan por primera vez y aquellos que solamente deben modificar sus datos por cambio de domicilio; aseguran que si se hubiera dispuesto filas separadas la atención sería más ordenada y rápida; sin embargo, según la explicación brindada por un oficial de la Policía Boliviana asignado a la seguridad de las oficinas de la institución, los funcionarios atienden desde temprano, pero se tarda en la atención porque hay personas que desconocen sus propios datos de referencia.

“Se está atendiendo a las personas, es está demorando porque, por ejemplo, los jóvenes no saben su dirección exacta, no saben dónde van a votar, en eso se está demorando un poco en el registro de la información, cuando es por cambio de domicilio los funcionarios tardan menos de un minuto en registrar, pero sí en los nuevos empadronados se está tardando porque no saben sus datos con exactitud”, señaló el uniformado.

Incluso, algunas autoridades se pronunciaron sobre los problemas que atraviesa la gente en el proceso del empadronamiento. La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, se pronunció en respaldo a los pedidos de ampliación del plazo para empadronarse. “El Serecí debería asignar más personal para el registro; ya que la Terminal Metropolitana El Alto está completamente llena y en las subalcaldías solo contamos con un empadronador. Considero importante la ampliación debido a la gran cantidad de personas que necesitan registrarse”, expresó.

Las filas para este registro aumentaron desde inicios de semana y hay personas que tuvieron que estar más de 24 horas para registrarse; es decir, llegaron el miércoles y recién pudieron ser empadronados el jueves. Mientras, otras llegaron el jueves y este viernes en la mañana aún están en fila. Según un reporte de la red Unitel, en la oficina central del Tribunal Departamental Electoral (TED de Santa Cruz de la Sierra varias personas esperaban su turno para ser atendidas este viernes pese a que hicieron cola desde las 06:00 de la mañana del jueves.

La gente busca no quedar fuera de las elecciones judiciales. Foto: captura pantalla

Similar situación la que se vive en la populosa Villa Primero de Mayo de la capital oriental, donde una gran multitud espera ser atendida en el coliseo de ese sector que fue habilitado como el centro de empadronamiento masivo. Según la información transmitida por Red UNO, los presentes expresaron su frustración por la mala organización del proceso y piden la ampliación del plazo, así como el aumento de las mesas de atención.

El Serecí prevé el empadronamiento de 250.000 personas, entre nuevos registros y cambios de domicilio, para las elecciones judiciales del 1 de diciembre. El empadronamiento masivo comenzó el pasado 21 de agosto en todo el territorio nacional destinado a aquellos jóvenes que cumplieron o cumplirán 18 años hasta el 1 de diciembre, además de aquellas personas que cambiaron de domicilio. El plazo para el registro vence este viernes 30 de agosto.