Liberan a sujeto que golpeó a una anciana y le rompió la nariz 

El hombre intentó robar las frutas que la víctima vendía. La Policía lo liberó y el juez se negó a aceptar el caso.

Fuente: Red Uno

La Paz, Bolivia.-

Un sujeto que golpeó brutalmente a una anciana que vendía plátanos, fue liberado, a pesar de estar denunciado por los delitos de lesiones graves y gravísimas, además de tentativa de homicidio.

«Tenía un fierro. Me pegó, me dolió fuerte y me desmayé«, contó la víctima, que quedó con la nariz fracturada, la placa dental rota y una contusión en la nuca.

El hombre intentó llevarse las frutas sin pagarle y la señora quiso impedírselo, pero recibió una golpiza y puñetazos. Los vecinos y transeúntes lograron atrapar al sujeto. La señora estaba totalmente ensangrentada.

«Se ha señalado que, en ningún momento, se lo había aprehendido, únicamente habría ido en calidad de arrestado, toda vez, que él se habría peleado con la señora, señala el investigador asignado al caso. Es totalmente falso«, explicó la abogada de la víctima, Carla Viveros.

Tras atraparlo, los vecinos encontraron entre sus pertenencias, una serie de armas blancas, cadenas e incluso un arma de fuego.

«Tenía un cuchillo, navajas y otros objetos que no cualquier persona porta en la calle», agregó Viveros.

La anciana pide justicia y que el responsable se haga cargo de todos los gastos médicos y perjuicios en la venta de frutas, ya que es de escasos recursos.

Según la abogada, el juez tampoco quiso llevar adelante el proceso, decisión que es cuestionada y denunciada como retardación de justicia.

«El juez de instrucción señala que no hay donde notificar porque no tiene ciudadanía digital, pese a que se ha puesto el domicilio laboral del fiscal, pese a que se ha puesto el domicilio laboral del investigador. Hay que denunciar estos funcionarios que están siendo negligentes, están impidiendo que se haga justicia para esta señora, retardando de una forma totalmente dolosa este aspecto», comentó la jurista.

La abogada espera que las denuncias en contra de la policía y el juez de turno sean aceptadas.