Lluvias extremas en EE.UU. provocan «históricas inundaciones» y caos en Connecticut

En esa misma jornada, Ned Lamont, gobernador de Connecticut, decretó oficialmente el estado de emergencia, ya que las «históricas inundaciones» han sido responsables de «daños importantes» en todo el estado. «Esta declaración puede ayudar a agilizar la obtención de algunos de los recursos necesarios, incluido un posible apoyo federal», aseguró.

«Estamos hablando de precipitaciones que, en algunas zonas, se producen en niveles que se dan cada 1.000 años […]. Por lo tanto, se trata de una inundación realmente histórica y sin precedentes», dijo Brenda Bergeron, comisionada adjunta del Departamento de Gestión de Emergencias y Seguridad Nacional del estado, citada por CBS News.

De acuerdo con David Stark, portavoz del Servicio Meteorológico Nacional de Nueva York, en un periodo de seis a nueve horas, el sudoeste de Connecticut registró entre 15 y 25 centímetros de lluvia. En la ciudad de Monroe, por ejemplo, la caída de semejantes cantidades de agua solo sucede cada 200 años. «Es posible que se produzcan precipitaciones adicionales de entre 1 y 3 centímetros en la zona que está bajo alerta», advirtió la oficina.

