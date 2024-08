Loza sale en defensa de Evo, dice que “los bolivianos nos equivocamos” al elegir a Arce y pide “aguantar” hasta 2025

Luego que el presidente Luis Arce culpara a Evo Morales por los problemas en el suministro de diésel y dólares, el senador evista Leonardo Loza alzó la voz y salió en defensa de este último.

Loza afirmó que “los bolivianos nos equivocamos” al elegir al actual mandatario y, en ese contexto, pidió a los bolivianos “aguantar” hasta 2025, cuando se realicen las elecciones presidenciales.

“Lamento que como bolivianos nos hayamos equivocado, particularmente nosotros en el MAS nos hemos equivocado al nominar a este señor como candidato a la Presidencia”, señaló.

En su criterio, Arce es “un señor incapaz que no tiene ninguna visión de país, ninguna visión económica, social ni productiva”, que “solo pretende resolver chantajeando, condicionando, malinformando, atacando y persiguiendo”.

Acusación

En un encuentro con la dirigencia del Conamaq, el presidente Arce responsabilizó a Morales de los problemas de dólar y diésel en el país, cuestionó la política hidrocarburífera de su Gobierno y lo responsabilizó de no reponer las reservas de gas.

“Por lo tanto, el problema que habla la gente del diésel, el problema del dólar tiene una misma raíz, que es la equivocada política de hidrocarburos que se ha hecho cuando el Evo estaba de presidente, hermanos”, señaló Arce este lunes.

Loza consideró que “solo los cobardes pueden buscar culpables cuando ellos son las primeras autoridades para resolver los problemas del país”.

“Por suerte, ya termina su gestión”, matizó el legislador evista y pidió: “aguantar, pueblo boliviano, no nos queda otra, a no ser que por incapaz este Gobierno renuncie , eso sería otra cosa”, señaló.

“A recuperar, tiene que haber hombres y mujeres que vamos a elegir en las elecciones generales de nuestro país y no podemos equivocarnos”, sostuvo.

A su juicio, “solo los cobardes que no tienen ninguna capacidad de resolver la situación económica del país puede buscar culpables”.

“¿Quién era pues Lucho Arce? ¿Acaso no era el ministro de Evo Morales? ¿Acaso no era el gran economista que manejaba el país? El gobierno nos está diciendo: soy incapaz, no tengo capacidad para resolver los problemas del país”, se cuestionó.