Madre de Huayatari le pide pagar deuda de Bs 20.000 que le prestó para su campaña

“¿Dónde te encuentras, hijo? De esta manera llorando ando caminando. No tengo luz, no tengo platita, así estoy caminando”, es el reclamo de la madre del presidente de la Cámara de Diputados.

Fuente: Visión 360

La madre de diputado Israel Huaytari, presidente de la Cámara de Diputados, hizo un reclamo público al legislador del ala “arcista” del MAS. Por medio de un video, denunció el abandono en el que se encuentra, en su pueblo, Pocoata, en el departamento de Potosí. Su hermano, llegó a la sede de Gobierno para exigir que el masista pague a su progenitora una deuda de 20.000 bolivianos que ésta entregó para su campaña electoral.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“¿Dónde te encuentras, hijo? ¿Acaso no me sientes? De esta manera llorando ando caminando. No tengo luz, no tengo platita, así estoy caminando. De esa manera yo estoy sufriendo, yo que te he criado, comiendo y sin comer. ¿Acaso no tengo familia? No tengo plata para hacerme poner luz, el agua de cántaro he hecho poner prestándome”, reclamó la madre del diputado Huayatari, en un video en quechua.

El hermano del legislador, Hernán Huaytari, llegó a La Paz para “aclarar” que su familia desconoce al presidente de la Cámara de Diputados y califica de vergonzosas las denuncias de corrupción que hay en su contra. Sin embargo, pidió a su familiar pagar a su progenitora los 20.000 bolivianos que, según el hombre, la humilde mujer de pollera prestó para la campaña del diputado del ala “arcista” del MAS.

El legislador Huaytari fue implicado en el caso de extorsión de 74.400 bolivianos a un representante de una empresa que da servicios en el nuevo edificio de esa entidad. Huaytari sostuvo que desconoce a Álvaro Salazar, el ex jefe de la Unidad de Compras, quien fue sorprendido en flagrancia, recibiendo el dinero.

La víctima logró grabar las llamadas telefónicas en las que Salazar aseguraba que pedía esa suma de dinero, por orden de Huaytari y el Oficial Mayor de la Cámara de Diputados. Asimismo, otros dos implicados afirmaron que Salazar fue contratado en ese cargo, por orden de Huaytari, pese a que no cumplía el perfil profesional.

Hernán Huaytari, hermano del diputado, llegó a La Paz este lunes y ante los periodistas aseguró que el presidente de Diputados y Salazar se conocen desde la infancia. Los comunicadores consultaron si su pariente faltaba a la verdad al decir que no conocía al detenido. “Es mentira, cómo va a mentir al pueblo, tiene que hablar la verdad”, aseguró Hernán Huaytari.

Finalmente, hizo un llamado al diputado, para que pague la deuda a su madre. “Cuando mi hermano ha hecho campaña, mi madre le ha prestado 20.000 bolivianos. Hasta ahora, no le ha devuelto su platita y mi madre está llorando. Mira Israel Huaytari, tienes que devolver esos 20.000 bolivianos, mira como la mamita está llorando”, pidió Hernán.