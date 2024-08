María Corina Machado aseguró que está en la “clandestinidad”: “Temo por mi vida y por mi libertad”

“El régimen nunca podría haber imaginado que nuestro movimiento crecería en número y que, poco a poco, se apoderaría de toda la base de votantes del chavismo”, sumó.

«Era impensable que el Sr. Maduro reconociera su derrota”, dijo Machado, quien se adelantó y organizó a sus seguidores para no permitir el robo de estas elecciones (REUTERS)

Ya durante la jornada, el pueblo se mantuvo alerta y no dudó en denunciar las más mínimas irregularidades que, cuanto más se acercaba el cierre de los comicios, más evidentes eran. Y, así, a las 23:00 hora local y con el 80% de los supuestos votos escrutados, el régimen anunció la victoria de Maduro. “Era impensable que el Sr. Maduro reconociera su derrota” , sentenció Machado.

“Sabíamos que el gobierno del Sr. Maduro iba a hacer trampa. Conocemos desde hace años qué trucos utiliza el régimen y sabemos perfectamente que el Consejo Nacional Electoral está totalmente bajo su control”, explicó Machado, quien se adelantó, organizó a sus seguidores y montó una extensa red de trabajo y cooperación para no dejar que estas elecciones les fueran robadas.

En la sede antichavista, sin embargo, la narrativa era distinta. “Minutos después de que empezaran a llegar los resultados, confirmamos que nuestra victoria era aplastante. Y sabíamos que los que están en el poder, aterrorizados por las consecuencias personales de décadas de desgobierno, harían todo lo posible por aferrarse al poder”, dijo.

“Contra viento y marea, nuestros testigos protegieron los recibos de los votantes con sus vidas durante toda la noche”, continuó, y eso se vería materializado en las horas siguientes, cuando la Plataforma Unitaria Democrática sorprendió con un link en el que se publicaron cerca del 80% de las actas reales, con los resultados de la votación.

“Maduro no ganó las elecciones presidenciales venezolanas del domingo. Perdió de forma aplastante frente a Edmundo González, 67% a 30 por ciento. Sé que esto es cierto porque puedo demostrarlo. Tengo recibos obtenidos directamente de más del 80% de los colegios electorales del país”, sostuvo Machado y enfatizó: “La verdad es que el Sr. Maduro no ganó en uno solo de los 24 estados de Venezuela. Esto no solo fue confirmado por cuatro conteos rápidos diferentes y dos encuestas independientes de boca de urna sino, también, por cada recibo de votación que vimos llegar en tiempo real”.