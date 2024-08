María Corina Machado será nominada al Premio Nobel de la Paz

Fuente: evtv.online

María Corina Machado será nominada este viernes al Premio Nobel de la Paz en un evento en el American Museum of the Cuban Diáspora, ubicado en Coral Way, Miami.

Machado fue seleccionada por un grupo de líderes académicos que son «nominadores calificados», bajo las reglas de la Fundación Nobel, porque consideran que la líder venezolana se lo ha ganado con creces.

«El auspicio de estos nominadores se revelará en el magno evento del sábado 17 de agosto a las 4:00 p.m. en el Bayfront Park de Miami, titulado: ‘Ganó Venezuela: gran protesta mundial por la verdad, ¡gloria al bravo pueblo!’», indicaron en una nota de prensa.

Asimismo, adelantaron que semanas subsiguientes, otras actividades y eventos se sucederán en apoyo ¡Hasta el final!

