Mario Aguilera cuestiona los resultados del Censo: «Es la base para un futuro fraude»

El gobernador interino de Santa Cruz se sumó a las voces que cuestionan los resultados preliminares del Censo 2024 presentados por el INE.

El gobernador interino de Santa Cruz, Mario Aguilera, se sumó a las voces que cuestionaron los resultados del Censo 2024, presentados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la reunión del Consejo Nacional de Autonomías este jueves.

A su retorno a Santa Cruz, Aguilera se refirió a las afirmaciones del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien denunció, a través de redes sociales, un “fraude”, al considerar que las cifras fueron «manipuladas para perjudicar a la región cruceña» y pidió una auditoría internacional.

«Yo no comparto lo del fraude, pero sí puede ser una base muy importante para un futuro fraude», dijo en entrevista con Que No Me Pierda.

Asimismo, Aguilera aseguró que no se trata de una cuestión política, sino una demanda por la población cruceña.

«Creo que este escenario hay que quitarlo del escenario político o de los colores políticos, de las intenciones de candidatura. Esto de aquí es por todos los bolivianos y por todos los bolivianos que vivimos en Santa Cruz, sobre todo, que es nuestra responsabilidad. «, agregó.

Comentó que se mostrará al INE la realidad de Santa Cruz, que supera los tres millones de habitantes.

«Nosotros podemos salir a la calle y ver una realidad que está totalmente peleada o contradice estos datos. El director del INE está exponiendo los datos en Santa Cruz, esperemos que se tome el tiempo de salir a ver lo que es esta realidad metropolitana en Santa Cruz con algo más de tres millones de habitantes solo en esta área urbana, la más importante del país», complementó.