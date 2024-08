“Me dopó, robó y abusó sexualmente de mí”: Víctima relata el terrible episodio que vivió tras subir a un taxi

Según la víctima, el sujeto la abandonó en la Radia 26 y manipuló su cuenta de la aplicación de pedido de taxi para eliminar cualquier rastro de su identidad.

Fuente: Red Uno

Santa Cruz, Bolivia.-

Una joven de 25 años relató el terrible episodio que vivió el pasado fin de semana cuando fue víctima de un sujeto disfrazado de taxista en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Según su testimonio, al retirarse de un local nocturno en la zona del cuarto anillo y Canal Isuto, solicitó un taxi a través de una aplicación, sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar.

“Un taxista me dopó, robó y abusó sexualmente de mí”, contó la joven en comunicación con el equipo de prensa de Notivisión. La víctima detalló que el conductor intentó ofrecerle una bebida durante el trayecto, a lo que ella se negó rotundamente. Sin embargo, el agresor no desistió en su intento y, al no lograr que ella consumiera la bebida, recurrió a un espray que la dejó inconsciente.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Sentí como que me tiró un tipo espray en la cara, perdí el conocimiento”, narró la joven, quien permaneció inconsciente por más de dos días tras el ataque. Cuando despertó, descubrió que había sido robada y abusada sexualmente. “Me robaron mi cartera con todas mis pertenencias, mi celular, mis prendas y mis tacos”, lamentó.

El agresor, que aparentemente se hace pasar por taxista, abandonó a la víctima en la zona de la Radial 26, sexto anillo, y manipuló su cuenta de la aplicación de pedido de taxi para eliminar cualquier rastro de su identidad. “No sé si esta persona agarró y puso mi chip (tarjeta SIM) en otro celular, recuperó mi cuenta de la aplicación y borró su registro”, explicó la afectada, quien también manifestó su preocupación por el creciente número de casos de violencia contra pasajeros

La joven hizo un llamado a las autoridades para que cierren una aplicación de taxi y capturen a los delincuentes que están utilizando estos servicios para atacar a personas inocentes. “Que la Policía lo agarre a este desgraciado”, concluyó, exigiendo justicia por el atroz crimen del que fue víctima.