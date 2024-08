“Me pidió Bs. 100 para devolverme mi celular”: Vecinos piden capturar al niño que realiza múltiples robos en Los Lotes

Hasta el momento se registraron más de 20 robos en domicilios de la zona Los Lotes en Santa Cruz. El menor de 13 años fue identificado por los vecinos, el mismo pidió dinero a cambio de devolver las pertenencias sustraídas.

Vecinos alarmados pidieron este lunes por la noche a las autoridades capturar al menor de 13 años, quien aprovechando su edad continúa realizando múltiples robos en la zona Los Lotes del departamento de Santa Cruz.

“Se entraron a mi casa y robaron dos celulares, uno de mi hermana y otro de mi cuñado y por suerte en la casa tenemos cámaras y justo es el mismo muchacho que hoy volvió a entrar a mi casa a las 10 de la mañana”, relató una de las vecinas.

Así mismo, dijo que tras capturar al menor lo halló portando uno de los celulares sustraídos, el mismo había pedido la suma de 100 bolivianos, para devolverle a su propietaria.

“Lo encontré al niño y lo tenía un celular y el otro lo había vendido a uno de los vecinos en 100 bolivianos, y quería que yo le entregue otros 100 bolivianos para que me devuelva el celular y no me querían devolver», aseveró la vecina.

Según la víctima, cuando agarraron al menor para que devuelva el celular sustraído, habría pasado una patrulla policial, que tras enterarse del hecho les manifestó que no podían retener al menor de esa manera, pese a que cometió el delito.

Otra de las vecinas entre lágrimas relató, que el menor robó todos sus objetos de valor, por lo que la dejó prácticamente sin nada.

“Me dejo sin nada, no sé qué le daré de comer a mis hijos, yo soy madre de seis pequeños, yo vendó dulces, así me ganó la vida, me compré mi garrafa con gas, y eso se lo llevó, mi licuadora que uso para vender refresco, ingresó dos veces a mi casa y anda feliz por las calles”, afirmó la vecina.

Los vecinos piden a la policía capturar al menor, ya que se registraron múltiples robos y gracias a cámaras de seguridad se logró verificar que es el menor quien sustrae las pertenencias de sus vecinos. Son más de 20 domicilios afectados, el temor y la inseguridad se han apoderado de la comunidad, piden a las autoridades tomar cartas en el asunto y capturar al menor.