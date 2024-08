«Mi corazón está roto»: mueren el mismo día la madre y la hermana de la cantante Mariah Carey

La cantante dijo que se sentía bendecida por haber pasado tiempo con su madre la semana anterior a su muerte y pidió respeto a su privacidad en estos momentos tan delicados.

En las memorias de Carey de 2020, The Meaning of Mariah Carey, la cantante ganadora de cinco premios Grammy detalló su complicada relación con su madre, diciendo que le había causado «mucho dolor y confusión».

Su sencillo All I Want For Christmas Is You es la canción navideña más vendida de una artista femenina de todos los tiempos.