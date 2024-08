Ministro Lima afirma que se siguieron todos los pasos jurídicos para convocar a referéndum y que las preguntas no son definitivas 

La autoridad enfatizó que se debe descartar que se esté llevando adelante una reforma constitucional vía decreto supremo, como lo señalaron varios políticos.

eju.tv

Lidia Mamani / La Paz

El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó este miércoles que el Gobierno ha seguido todos los pasos jurídicos para convocar a un referéndum, por lo que, se descarta que se quiera hacer una reforma a la Constitución Política del Estado (CPE), vía decreto supremo. Además, recalcó que las preguntas que se plantearon por el presidente Luis Arce no son textos definitivos.

“Estas preguntas que plantea el presidente Arce no son textos definitivos, el órgano electoral puede pronunciarse, al igual que el Tribunal Constitucional sobre el alcance, el contenido y la realización misma del referéndum. Hemos seguido todos los pasos jurídicos para este camino, enmarcado en la Ley 026, por lo tanto, hay que descartar totalmente que se esté llevando adelante una reforma constitucional”, afirmó la autoridad, en conferencia de prensa.

Las declaraciones de la autoridad se da luego que el presidente Arce remitió las cuatro preguntas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el referéndum, previsto para el 1 de diciembre, el mismo día que se realizarán las elecciones judiciales.

En el caso de las consultas, la primera pregunta tiene que ver con la reelección, dos son en referencia a la subvención de gasolina y diésel y la última escaños.

Lima indicó que a partir de esta solicitud se inician los plazos definidos por la ley, para dar curso a un referéndum nacional de consulta al pueblo boliviano. Sobre la información jurídica señaló que no han recibido alguna respuesta del TCP y que hasta la fecha no ha dictado la sentencia correspondiente, por lo tanto, no se puede esperar más y que optarán por el camino que señala la Ley 026, en la que establece que también le permite al presidente Arce a poder convocar a un referéndum.

También afirmó que luego que el órgano electoral se pronuncie sobre la carta que remitieron y devuelvan el trámite, el Primer Mandatario enviará la consulta al TCP, para que también se pronuncie sobre el procedimiento que realizan.

“Una vez que terminen estas dos instancias de analizar y de revisar las preguntas que hemos formulado, al final del trámite, el presidente Arce emitirá un decreto supremo que será remitido ante el TCP que concluye el trámite legal, como lo señala la Ley 026”, dijo la autoridad. Aunque también anticipó que todo ese proceso debe ser concluido antes del 31 de agosto y que no se pueden exceder de esa fecha, que es la siguiente semana, debido a que es lo que dispone la norma, tomando en cuenta que el referéndum se realizará el 1 de diciembre próximo.