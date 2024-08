Montero señala que el “auto constitucional” de los autoprorrogados es inconstitucional e ilegal

El jefe de la Bancada de Creemos, senador Henry Montero, señaló que el “auto constitucional 0326/2024-CA” de los autoprorrogados del Tribunal Constitucional que pretenden favorecer al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) para efectuar el referéndum vía decreto es inconstitucional.

Fuente: Prensa Creemos

“Con esa acción que está queriendo hacer, planteado por señor (Juan José) Jauregui, es que quiere hacer (el referéndum) con decretos. ¿Y quién le va avalar las preguntas? Los autoprorrogados que hoy los tiene blindados y son útiles a los intereses políticos partidarios” del gobierno del MAS, señaló.

La última resolución de la Asamblea Legislativa determina: Ratificar y sostener que son nulos los actos de los ciudadanos que detentan el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Órgano Judicial, quienes incurren en usurpación de funciones; y que son nulos los actos de los ciudadanos (…) que usurpan por contravenir el Parágrafo II del Artículo 236 de la Constitución”, arguyó.

La admisión de “los autoprorrogados, pero cualquier acción, es realmente inconstitucional porque no están, de acuerdo a la Constitución, ocupando los cargos; entonces, este auto constitucional que no es legal ¿qué hay que hacer? Es romperlo, porque son personas que no tienen, legalmente (las atribuciones), no son autoridades”, afirmó.

El legislador explicó que el pueblo boliviano esperaba respuestas concretas a la crisis económica, la falta de dólares, la escasez de los combustibles y el encarecimiento de los productos alimenticios en todo el país, porque el actual Presidente Arce, “en el gobierno de Evo Morales, era el cajero y ayudó a derrochar los recursos económicos que teníamos gracias (a los ingresos) y los precios de los hidrocarburos”.

Los masistas deberían responder por la quiebra económica en Bolivia porque en la época de bonanza el gobierno del MAS recibió miles de millones por la venta del gas, pero no reinvirtieron en la exploración y explotación de los hidrocarburos para mantener la subvención; sin embargo, por el derroche y la corrupción ahora quieren entregar la responsabilidad a los ciudadanos en un referéndum, manifestó.

“Arce tiene que cumplir con su mandato constitucional, pero que nos diga qué va hacer con la escasez de la gasolina, con la harina, el pan que no lo vamos a encontrar”, subrayó.