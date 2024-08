El expresidente Evo Morales insistió en que su gestión dejó una “economía fuerte” y le pidió a al presidente Arce no “lavarse las manos” y resolver la crisis económica.

Tras haber sido apuntado por el presidente Luis Arce como responsable de la escasez de combustibles y de dólares, el exmandatario y jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, criticó a su otrora aliado por culpar al pasado de su “incapacidad”.

“Luis Arce debe ser el único presidente que sigue culpando al pasado por su incapacidad. Está a punto de cumplir cuatro años de su gestión y no asume su responsabilidad”, reprochó en su cuenta de la red X este martes.

«Política equivocada»

El lunes, durante su participación en el Consejo de Consejos del Conamaq, Arce culpó, por primera vez de forma directa, con nombre y apellido, a Morales como responsable de la coyuntura económica del país.

Apuntó en específico contra su política hidrocarburífera, a la cual calificó como “equivocada”.

“Él se equivocó, no hizo exploración, no se dedicó al tema de hidrocarburos y ahora estamos pagando lo que hace cinco, siete años no se hizo”, reprochó el mandatario.

Morales

“Nosotros dejamos una economía fuerte. Ahora, lamentablemente, Bolivia está en los últimos lugares de la región en las proyecciones de crecimiento para este año”, respondió el jefe nacional del MAS.

Arce, quien fue ministro de Economía en la gestión de Morales, asumió como presidente el 8 de noviembre de 2020, respaldado por el propio exmandatario. Sin embargo, con el tiempo las diferencias entre ambos se evidenciaron, fragmentando al MAS en dos facciones: arcistas y evistas.

“Tiene que dejar de lavarse las manos y resolver la crisis económica”, exigió Morales.

En tanto, Arce insiste en que su gestión está trabajando en la exploración de nuevos pozos hidrocarburíferos y en la transición hacia nuevas energías que permitan a Bolivia no depender de la importación de otros países.