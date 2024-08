Morón pide ampliar plazo del empadronamiento y no temerle al voto de la juventud, que busca una nueva opción

El senador Erik Morón de Creemos pidió hoy a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral ampliar el plazo para el empadronamiento para las elecciones judiciales y futuros procesos electorales para los jóvenes que cumplirán 18 años al mes de diciembre de 2024, ya que no entorpece el calendario electoral de las judiciales; además que representan el 40 por ciento del electorado y son la nueva fuerza que va a cambiar el futuro del país.

Fuente: Prensa Creemos

“Pedimos y solicitamos de que puedan ampliar los plazos del empadronamiento para permitir que los jóvenes que están acostados en los diferentes lugares de empadronamiento puedan inscribirse; esto no entorpece en nada con la convocatoria a las elecciones judiciales, porque los plazos los maneja el Órgano Electoral Plurinacional, porque no estamos cambiando las fechas en cual se va a ir a elegir, no estamos cambiando la fecha de cuándo se van a inscribir, estamos cambiando la fecha de cuándo se van a empadronar, eso no afecta en nada el proceso de la elección judicial”, demandó Morón.

Además, el senador de Creemos pidió que no le tengan miedo al voto joven del país, que son los que demandan un cambio en el país, cansados de un gobierno de 18 años del MAS, siendo el único gobierno que conocen desde que nacieron.

“Solicitamos que se permita la ampliación del plazo para que se puedan empadronar los jóvenes, no le tengan miedo al voto joven no le tengan miedo a la juventud permitan que se puedan empadronar para que elijan las futuras autoridades de nuestro país”, indicó el legislador

En ese sentido, el senador de Creemos lamentó que el país esté normalizando las filas para cualquier actividad, y que hoy sean los jóvenes tengan que realizar largas colas de día y de noche para poder empadronarse en el sistema del Sereci; recordando que el INE los utilizó como empadronadores para el censo 2024, y hoy no se les permite empadronar para votar en el futuro.

“Aquí hay un punto muy importante que hay que atender, hoy estamos viviendo colas para el arroz, colas para el combustible, colas para tratar de encontrar dólares al tipo de cambio oficial y lo más lamentable, nuestro jóvenes, la fuerza de la juventud de nuestro país, que está cerca del 40% del bolsón electoral, está haciendo colas para poder empadronarse y ejercer su voto; no le están permitiendo al joven poder empadronarse para poder elegir las autoridades del día de mañana, esos jóvenes que fueron usados por ustedes (INE) para poder empadronar a la población en el Censo hoy no le están permitiendo que se empadronen para poder votar”, comparó el legislador.

Para finalizar, Morón reiteró al TSE y al gobierno que no le tengan temor al voto de la juventud que está cansada del gobierno del MAS y está buscando nuevas opciones.

“Le tienen miedo al joven, le tienen miedo al voto de la juventud, porque son los que han conocido estos 18 años solamente vivir en el proceso del partido político del MAS y están cansados y quieren una nueva opción y por eso no le están permitiendo que se empadronen para que no puedan votar y no puedan cambiar con el voto y la fuerza de la juventud el nuevo rumbo que necesita nuestro país con nuevas autoridades”, concluyó el legislador.