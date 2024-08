Muere Susan Wojcicki, antigua CEO de YouTube durante casi una década. Larry Page y Sergey Brin fundaron Google en su garaje

30

Hace unas horas Susan Wojcicki ha fallecido a los 56 años víctima de de un cáncer. La ejecutiva abandonó su puesto como CEO de YouTube el año pasado, tras casi una década a los mandos redefiniendo el camino de la plataforma para convertirla en lo que es hoy.

No obstante y al margen de su puesto como directora ejecutiva, gran parte de su vida profesional la desarolló en Google, donde estuvo un cuarto de siglo. Fue en 2023 cuando anunció que dejaba el cargo y la empresa para centrarse en ‘una nueva etapa centrada en mi familia, mi salud, y aquellos proyectos personales que me apasionan‘. Pues bien, en la noche del viernes era el propio CEO de Google quien daba la triste noticia.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Adiós a Susan Wojcicki, una de las personas más importantes en la historia de Google







Pulsa para ir a la publicación de X/Twitter

Sundai Pichai compartía en su cuenta de X una publicación donde explicaba estar triste por la pérdida de su querida amiga después de dos años de vivir con cáncer. Su legado en Google es enorme y así lo ha reconocido:

Ella es tan fundamental para la historia de Google como cualquier otra persona, y es difícil imaginar el mundo sin ella. Era una persona increíble, líder y amiga que tuvo un tremendo impacto en el mundo y soy uno de los innumerables empleados de Google que es mejor por haberla conocido. La extrañaremos mucho. Nuestros pensamientos están con su familia. Descanse en paz, Susan.

Horas antes quien anunciaba en Facebook era Dennis Troper, su marido durante 26 años, profundizando en su enfermedad, un cáncer de pulmón.

La historia de Susan Wojcicki y de Google van de la mano desde el principio, ya que Larry Page y Sergey Brin fundaron la empresa en el garaje de Wojcicki en 1998 (en alquiler). Un año después, la ejecutiva se embarcó en la empresa como decimosexta empleada y la primera directora de marketing.

Entre los éxitos de Wojcicki, la creación de Image Search, la supervisión de la publicidad o la recomendación de compra de YouTube. Después, en febrero de 2014, se convirtió en su directora ejecutiva.

Portada | YouTube

En Genbeta | Es el principio del fin de los adblock en YouTube. Yo me he pasado a YouTube Premium y ya no podría volver atrás