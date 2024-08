Musk arremete contra suspensión de su red social X en Brasil

El magnate arremetió contra el «régimen represivo de Brasil» y dijo que «los ataques a la libertad de expresión no tienen precedentes».

El empresario Elon Musk tildó el viernes (30.08.2024) al magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño Alexandre de Moraes de «seudojuez», por haber ordenado la suspensión de la red social X en Brasil.

«La libertad de expresión es la base de la democracia y un seudojuez no electo en Brasil está destruyéndola por motivaciones políticas», escribió el dueño de la plataforma X, antes conocida como Twitter.

El magnate reaccionó enfurecido ante la suspensión «inmediata» de X ordenada por el magistrado De Moraes. Ya ayer Musk había calificado a De Moraes de «un malvado dictador disfrazado de juez».

En sus mensajes de hoy, continuó atacando al «régimen represivo de Brasil» que «tiene tanto miedo de que el pueblo conozca la verdad que quebrará a quienquiera que lo intente».

Y en otra publicación señaló que «los ataques a la libre expresión en este año no tienen precedente en el siglo XX», haciéndose eco de otro mensaje en el que se citaban medidas contra X en Brasil, Canadá y Francia.

