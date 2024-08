“Ni con 20 buques se arregla la situación”, señala el transporte pesado que se mantiene en las rutas hasta este viernes

Si bien Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) inició este jueves la descarga de diésel desde un buque a través de su terminal marítima de Sica Sica con miras a abastecer los surtidores del país, el dirigente de la Asociación de Transporte Pesado Internacional, Marcelo Cruz, señaló que esto no es una garantía para paliar la emergencia del sector.

La primera cisterna con combustible sale de Arica, Chile, a las 22:00, pero que cruce la frontera e ingrese a Bolivia depende de que los bloqueadores permitan su paso y depongan actitudes e intereses que van en desmedro del país y su economía. pic.twitter.com/iEbdRRzy8T — YPFB Corp. (@YPFB_corp) August 1, 2024

Para Cruz se requieren nuevas políticas económicas que ayudan a paliar la falta de dólares en el sistema financiero formal y ratificó el bloqueo de 72 horas que lleva adelante el transporte pesado en las carreteras del país, el cual inició el miércoles 31 de julio y se extenderá hasta este viernes 2 de agosto.

“Ni siquiera con 20 buques se va a arreglar la situación. Lo que nosotros necesitamos son nuevas medidas económicas y está todo en base a los dólares. Si no hay dólares, no hay economía, no hay plata para comprar diésel o gasolina”, manifestó el ejecutivo en un contacto con UNITEL.

Cruz remarcó que no hay una solución a largo plazo para la problemática del diésel y contempló que no tiene sentido reunirse nuevamente con autoridades de Gobierno, puesto que hasta la fecha no se cumplieron los acuerdos de reuniones anteriores.