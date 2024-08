‘No me enojo que pidan estos señores mi renuncia’, responde Montaño al transporte pesado

El ministro de Obras, Édgar Montaño, ha respondido a la representación del transporte pesado, que de manera reiterada pidió su destitución del gabinete del presidente Luis Arce.

“No me enojo que pidan estos señores mi renuncia, porque para eso he luchado, para que haya libre expresión en democracia, para eso ha regresado los votos del pueblo, para que todos puedan opinar”, dijo el Ministro en conferencia de prensa.

Luego del cambio reciente de tres ministros, el presidente de la Cámara Boliviana de Transporte (CBT), Héctor Mercado, manifestó que debía sustituirse a Montaño, porque no cumple sus funciones en el Gobierno.

Montaño dijo que Mercado y los dirigentes Juan Yucra y Jorge Gutiérrez “siempre han estado metidos en la política” y hasta lo acusó de haber coadyuvado con un “golpe de Estado”.

“Si ven los archivos, van a ver que en la antesala de alguna convulsión social ellos salen a bloquear. Estoy poniendo nombre y apellido de tres personas que siempre realizan estas acciones y, obviamente, yo no me molesto porque he sido uno de los actores fundamentales en el departamento de Santa Cruz para que se recupere la democracia”, recalcó.