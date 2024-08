“No me van a amedrentar”: las palabras de Yujra tras salir de celdas policiales para defenderse en libertad

El dirigente del transporte pesado de Santa Cruz, Juan Yujra, quedó en libertad tras recibir medidas sustitutivas. Al salir de oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) señaló que no lo van a amedrentar y que seguirá en las calles defendiendo al pueblo.

“Se han vulnerado mis derechos, mi detención fue injusta. Estábamos protestando, haciendo un paro para defender a un transportista que fue vulnerado de su trabajo. Ahí me secuestran, hay una persecución política a los que salen a las calles y piensan distinto a ellos”, indicó el dirigente.

Juan Yujra fue denunciado por los delitos de atentado contra la libertad de trabajo y asociación delictuosa, luego de iniciar un bloqueo de camiones cisternas en el ingreso a la refinería de Palmasola.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Voy a seguir en las calles junto con el pueblo. No me van a amedrentar, no estoy haciendo nada malo, no he robado, ni matado, lo único que hacemos es defender el respeto al trabajo, defender al pueblo y que no se vulneren derechos de ningún boliviano”, agregó Yujra.

El dirigente del transporte fue aprehendido el miércoles y tras pasar una noche en celdas policiales, este jueves un juez cautelar dispuso que cumpla medidas sustitutivas a la detención preventiva que consisten en la presentación ante la Justicia cada 60 días y la prohibición de acercarse a las presuntas víctimas.