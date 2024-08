¡No se detiene! El toma y dame entre Nicolás Maduro y Lele Pons

En un inusual enfrentamiento digital, la reconocida influencer y cantante Lele Pons se vio envuelta en una controversia política tras manifestar su respaldo a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en las plataformas digitales. Las declaraciones de Pons no pasaron desapercibidas y generaron una respuesta contundente por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien la acusó de intentar «imponer un gobierno en Venezuela desde Miami».

Maduro, en una cadena nacional, arremetió directamente contra Pons, señalando: «¿Pero quién dijo que Lele Pons es política?… Ustedes podrán conspirar desde Miami pero en Venezuela mandan los venezolanos». La influencer no se quedó callada y respondió con un tweet que rápidamente se volvió viral: «¿Te molesté? No me vas a callar Maduro. GANÓ VENEZUELA».

Te moleste? 😂No me vas a callar Maduro !!!!!!!!!!!!!! GANO VENEZUELA 🇻🇪❤️ — Lele Pons (@lelepons) August 15, 2024

Este intercambio de comentarios entre Maduro y Pons ha provocado un fuerte debate en las redes sociales, pues muchos aseguran que Maduro no podrá contra los más de 53 millones de seguidores de la venezolana. Maduro aseguró incluso que Lele estaría recibiendo dinero por parte de la oposición para crear zozobra desde Miami.

La valiente respuesta de Pons fue aplaudida entre sus seguidores, quienes han elogiado su postura en defensa de Venezuela. Este episodio demostró la importancia de la libertad de expresión en un contexto globalizado y ha evidenciado el poder de las redes sociales como plataformas para discusiones políticas de alto nivel, por lo que María Corina Machado ha aprovechado el poder de las plataformas digitales para conversar con importantes creadores de contenido, entre ellos Lele Pons, La Divaza, Manuel Rodriguez, entre otros.

“Yo le digo a Lele Pons no subestimes al pueblo venezolano, tú no conoces la fuerza espiritual del pueblo. Ustedes podrán conspirar desde Miami pero en Venezuela mandan los venezolanos… Ahora sí nos fregamos, que Lele Pons es el CNE, ¿qué sabe Lele Pons del CNE?”, expresó Nicolás Maduro.