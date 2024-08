Ola de atracos en Satélite Norte: Mototaxistas exigen acción policial y amenazan con bloqueos

La noche del jueves 22 de agosto, un mototaxista fue brutalmente atacado y apuñalado por antisociales en la zona de Satélite Norte.

Fuente: Red Uno

Mototaxistas de Satélite Norte sostuvieron una reunión con la Policía en busca de una solución ante la preocupante ola de atracos y violencia que ha afectado a sus colegas en los últimos días. Sin embargo, la respuesta recibida por las autoridades dejó a los mototaxistas sin esperanza, generando un profundo malestar.

“Es una pena nosotros venimos a la Felcc al pedido de todos los colegas que han sufrido asaltos, nos dijeron que no hay solución, que no les pertenece, que nos vamos a Diprove y en Diprove nos dijeron anoche que vengamos a la Felcc, entonces no sé qué vamos a hacer”, expresó un mototaxista, visiblemente frustrado.

Ante la falta de respuestas claras, los mototaxistas han decidido tomar medidas drásticas. “Vamos a tener que tomar cartas en el asunto y salir a las calles, vamos a bloquear la carretera y es lo que tenemos que hacer para que las autoridades nos escuchen, porque realmente necesitamos policías y que se muevan”, agregó otro de los conductores, dejando entrever que la situación podría escalar en los próximos días.

El contexto de esta situación es alarmante. La noche del jueves 22 de agosto, un mototaxista fue brutalmente atacado y apuñalado por dos menores de edad en la zona de Satélite Norte. El incidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando la víctima, que acababa de dejar a un pasajero, fue abordada por dos jóvenes que fingieron ser clientes. “Me dijeron que los llevara a un lugar, y cuando llegamos, me apuñalaron. Fueron cuatro puñaladas, una de ellas en la espalda”, relató el mototaxista durante una entrevista en el programa El Mañanero.

Este trágico suceso generó un estado de alarma entre los mototaxistas, quienes exigen que las autoridades tomen acciones concretas para garantizar su seguridad y la de los vecinos de la zona. Mientras tanto, la amenaza de bloqueos y manifestaciones en las calles de Satélite Norte es una realidad que podría materializarse si no se encuentran soluciones inmediatas.