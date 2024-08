Padres de Luan exigen justicia: «No vamos a estar tranquilos hasta que den con el asesino de mi bebé»

Fuente: Red Uno

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

El dolor y la desesperación envuelven a la familia del pequeño Luan Gómez, un niño de tan solo 1 año y 6 meses, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en un río, después de haber sido reportado como desaparecido desde hace cinco días. Los padres, devastados, exigen a las autoridades policiales que continúen con las investigaciones, ya que dudan que se haya tratado de un accidente.

«Que no se quede así, que hagan justicia. No le deseo a nadie este dolor», expresó el padre entre lágrimas, mientras la madre del menor afirmó con contundencia: «Vamos a seguir con la investigación. No vamos a estar tranquilos hasta que den con el asesino de mi bebé, porque a él le hicieron algo. Mi bebé no se pudo haber votado al barranco».

El cuerpo de Luan será velado y enterrado en el municipio de Mayaya, lugar donde nació y fue querido por la comunidad. Sin embargo, el dolor de la familia se mezcla con la incertidumbre y la necesidad de respuestas claras sobre las circunstancias de su muerte.

El informe forense determinó que la causa de la muerte fue un traumatismo cráneo encefálico producto de una caída. Según reportes preliminares, el menor habría perdido el 80% de su cabeza. Se especula que Luan cayó desde una altura de 30 metros y que la corriente del río lo arrastró más de 40 kilómetros de distancia.

El informe policial señala que el arrastre del río, junto con la intervención de animales en la zona, podrían haber contribuido a la depredación del cuerpo del menor. No obstante, la familia se rehúsa a aceptar esta versión sin una investigación más profunda y clama por justicia para su hijo.