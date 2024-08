«Partos vírgenes» sin machos perduran en tiburones en Italia

Tiburones hembra «Mustelus mustelus» han mostrado reproducción anual sin machos en un acuario de Cerdeña, revelando adaptaciones fascinantes.

Según un estudio reciente publicado en Scientific Reports, hembras de tiburón del cazón o musola lisa (Mustelus mustelus), una especie en peligro, continúan reproduciéndose solas en un acuario de Italia, sin la presencia de machos. Esto sugiere que la partenogénesis, es decir, la reproducción sin fecundación, podría ser un mecanismo vital de supervivencia. Investigadores italianos han documentado este fenómeno, informando del primer nacimiento por partenogénesis en esta especie cautiva.

«Este estudio recoge el primer caso de partenogénesis facultativa» en esta variedad de escualo clasificado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como en vías de desaparición, apuntan los científicos en el estudio,

Investigadores de varios institutos especializados del Piamonte, Liguria y Valle de Aosta constataron una partenogénesis, cada año, desde 2020 en dos tiburones hembra Mustelus mustelus, de 18 años y que desde 2010 viven en un enorme acuario de Cerdeña.

