Persisten las filas por arroz en agencias de Emapa ante el incremento del precio en los mercados

Fuente: Unitel

Ante el incremento del precio del arroz en los mercados de abasto de las ciudades de La Paz y El Alto, las familias tuvieron que recurrir a las agencias de Emapa para buscar el producto, sin embargo, este artículo de primera necesidad se agota a primeras horas del día, según el testimonio de las personas.

“Acabo de llegar y me dicen que no hay arroz. Yo estoy llegando de una zona alejada ahora me tengo que ir sin comprarlo”, dijo una persona que llegó al supermercado de Emapa, en la zona Caluyo, de la urbe alteña.