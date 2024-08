Perú vuelve a los mercados mundiales con su primer eurobono desde 2021

Los bonos globales de Perú han dado a los inversores pérdidas del 0,2% este año Por Vinícius Andrade Perú vuelve a los mercados mundiales con su primer eurobono desde 2021Fotógrafo: Victor J. Blue/Bloomberg(Bloomberg/Victor J. Blue)





Perú está recurriendo a los mercados internacionales con la primera venta de bonos en moneda fuerte en tres años, poniendo a prueba el apetito de los inversores por su deuda en una transacción de dos tramos.

El país sudamericano está vendiendo nuevos bonos en dólares con vencimientos a 10 y 30 años, según personas familiarizadas con el asunto. Las conversaciones iniciales sobre precios se están llevando a cabo con un diferencial de unos 180 puntos básicos y 205 puntos básicos sobre bonos similares del Tesoro de EE.UU., dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar de ello.

Los coordinadores de la venta son Bank of America Corp (BAC), Citigroup Inc. (C), JPMorgan Chase & Co (JPM) y Santander (SAN).

Los bonos globales de Perú han dado a los inversores pérdidas del 0,2% este año, a la zaga de un índice de deuda pública de los mercados emergentes. El jueves, sus bonos apenas variaron en toda la curva.

A principios de año, el país anunció una oferta de canje o recompra de algunos títulos. El país, con grado de inversión, ha emitido bonos internacionales denominados en moneda local a principios de este año y en 2023, pero la última vez que vendió deuda en divisa fuerte fue a finales de 2021, según datos recopilados por Bloomberg.