Politólogo advierte de que Evo Morales dejó el mensaje conciliador y apuesta por la convulsión

El líder del MAS evista dio ayer un ultimátum al TSE para que supervise el congreso de su partido previsto para el 3 de septiembre de lo contrario se registrarán movilizaciones como un bloqueo de caminos.

eju.tv / Video: Red Uno

Juan Carlos Véliz / La Paz

El politólogo Marcelo Arequipa consideró que el expresidente Evo Morales dejó de lado el mensaje conciliador que mantenía y ahora apuesta por la convulsión para impedir el referéndum sobre la reelección presidencial discontinua planteada para el 1 de diciembre.

“Evo ya no tiene un mensaje conciliador y se une de pleno con sus dirigentes para decir, por las buenas o por las malas, prepárense para lo peor”, afirmó Arequipa anoche en una entrevista con la red Uno.

«Da la impresión que el ‘evismo’ está con el objetivo de no llegar a diciembre. Ellos están buscando toda la forma de no llegar al referéndum y de ahí sale el mensaje el expresidente Evo Morales de que ‘hay que prepararse para lo peor; porque a partir del 2 de septiembre van a preparar el escenario para lo peor», complementó el experto.

Morales anticipó su campaña electoral con miras a ser candidato presidencial de su partido en las elecciones generales de 2025, pese a las trabas constitucionales que le impiden una nueva candidatura.

“Evo Morales no puede volver a ser candidato. El mero hecho de ventilar la posibilidad de que esté sujeto a consulta, le va a hacer el gran favor a don Evo Morales”, alertó el expresidente Jorge Tuto Quiroga en relación al referéndum planteado por el Gobierno sobre la reelección presidencial discontinua.

El politólogo afirmó que existen encuestas que inquietan al expresidente. “Entre 7 y 8 de cada boliviano dicen que Evo Morales no debería seguir insistiendo en su candidatura; entre 6 y 7 de cada 10 bolivianos, dicen que incluso, si se presentara a la candidatura, no lo votarían. Ese es el escenario que lo inquieta, por eso no quiere llegar a diciembre con el tema de la reelección”, explicó.