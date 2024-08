Por qué Harris no eligió a Shapiro como compañero de fórmula y qué tiene que ver Israel con ello

Fuente: https://actualidad.rt.com

Kamala Harris, la candidata a la presidencia estadounidense por el Partido Demócrata, eligió este martes al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su candidato a vicepresidente. Sin embargo, antes de la elección, Josh Shapiro, el gobernador de Pensilvania, era uno de los favoritos para ese cargo.

Algunas fuentes citadas por New York Post atribuyeron la decisión a los temores de Harris de que Shapiro le robara el «centro de atención«, pero otras consideran que lo que se temía era que pudiera alejar a los votantes progresistas por su apoyo a Israel.

El consultor político Hank Sheinkopf señaló al medio que el gobernador de Pensilvania era demasiado difícil de elegir como compañero de fórmula debido a su postura a favor del Estado hebreo, por lo que Walz era una opción más segura. «La candidatura hubiera sido demasiado pro-Israel. Harris no necesita una batalla por Israel y Gaza», explicó.

En ese sentido, destacó que los demócratas no están tan a favor de Israel como en el pasado y que la candidata a presidenta necesita los votos de los progresistas propalestinos, que son muy críticos de Tel Aviv. «Tiene que mantener a los progresistas a su lado», enfatizó el experto.

¿Antisemitismo entre los demócratas?

Otras personas consultadas indicaron que Shapiro enfrentaba oposición a causa de un «antisemitismo abierto» dentro del propio espacio político, donde críticos del ala izquierda lo tachan de «Josh el genocida». «Estos progresistas no quieren a un judío. Digámoslo en voz alta», afirmó Jared Moskowitz, representante demócrata por Florida.

En una línea similar, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, expresó que el origen judío de Shapiro fue un «factor importante» en la decisión final. «Lamentablemente para Josh Shapiro, debido a su ascendencia, creo que esa es la razón por la que lo pasaron por alto», subrayó.

No obstante, la campaña de Harris rechazó las acusaciones mencionadas. «Las afirmaciones de que la vicepresidenta Harris no eligió al gobernador Shapiro en función de su religión o sus opiniones sobre Israel son absolutamente ridículas y ofensivas», manifestó un asistente de la actual vicepresidenta estadounidense, citado por The Times of Israel.

Robo de protagonismo

Por otra parte, fuentes demócratas indicaron al medio que una posible candidatura de Shapiro a la vicepresidencia «eclipsaría» la figura principal de la fórmula presidencial. «Mi sincera sensación es que Harris tenía la preocupación de que Shapiro la eclipsaría y se convertiría en el centro de atención de la lista», dijo una persona consultada.

«Eso hizo que esta elección fuera más o menos una cuestión de vibraciones», agregó la fuente demócrata, describiendo a Tim Walz como una «vibra del Medio Oeste [estadounidense] que no hace daño».