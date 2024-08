Presidente de YPFB anuncia que dará «un paso al costado» si así lo decide Luis Arce

Los movilizados demandan la regularización de los despachos en los surtidores del país; sin embargo, YPFB espera que desde el domingo se regularice la venta de carburantes.

eju.tv / Video: Red Uno

Juan Carlos Véliz / La Paz

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, afirmó que dará «un paso al costado» o dejará su cargo como demandan los sectores movilizados en contra de la escasez de carburantes si así lo decide el presidente Luis Arce.

“Yo no tengo problemas, si el Presidente decide que me tengo que ir, yo doy un paso al costado; tampoco va a solucionar el problema el que yo me vaya. No es como que venga el nuevo Presidente y tiene poderes de bailes de las marejadas para ir a Arica y no hacer que haya marejadas; pero si uno se tiene que ir se va, yo no tengo ningún problema”, afirmó el alto directivos en una entrevista con la red Uno.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

También puede leer: “Mañana no se mueve nadie”, transportistas ratifican paro en ciudades y carreteras para este jueves

El sector del transporte pesado, que protagoniza bloqueos en al menos cuatro departamentos, pide la renuncia de los ministros de Obras Públicas, Édgar Montaño y de Hidrocarburos, Franklin Molina. También del presidente de YPFB y del director de la ANH porque incumplieron el acuerdo firmado anteriormente para regularizar la provisión de carburantes.

Los movilizados demandan la regularización de los despachos en los surtidores del país; sin embargo, YPFB espera que desde el domingo se regularice la venta de carburantes.