Presidente del Consejo de la Magistratura defiende sus méritos para participar en las judiciales

Marvin Molina renunciará al cargo hasta el 1 de septiembre para continuar como candidato al TSJ por Potosí

Boris Bueno Camacho / La Paz

El actual presidente del Consejo de la Magistratura (CM), Marvin Molina, quien irá como candidato al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por Potosí en las elecciones judiciales del 1 de diciembre, aseguró que en la preselección de candidatos hecha en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) pesaron los méritos que logró a lo largo de su trayectoria profesional para continuar en carrera y pasar a la fase final.

Asimismo, aseguró que en cumplimiento de la ley y como señaló el Tribunal Supremo Electoral (TSE), renunciará al cargo que actualmente ocupa hasta el 1 de septiembre. El vocal Gustavo Ávila informó hace unos días que los candidatos a magistrados del Órgano Judicial y que actualmente son funcionarios públicos, operadores de justicia o vocales departamentales, deben renunciar a sus cargos hasta esa fecha, 90 días antes del proceso electoral.

“He cumplido una suplencia en el CM, no he sido elegido consejero titular, no estuve los seis años que manda la ley y creo que hay muchas cosas por hacer y mejorar la calidad de justicia que tenemos, lastimosamente desde la institución donde estaba no era posible hacer eso, para mejorar la calidad de la justicia en Potosí y dignificar la profesión se necesita mucho trabajo; (…) después de tantas calumnias e insultos que recibí creo que el mérito se ha impuesto”, resaltó.

Molina recordó que asumió como consejero de la Magistratura en virtud a una sentencia constitucional que apartó del cargo a los titulares, hecho que determinó que cumpla funciones en ese cuerpo del Órgano Judicial durante tres años y resaltó que en su gestión se logró la institucionalización de los cargos judiciales prácticamente en un 100 por ciento, porque solo resta que un juez del país entre en ese proceso, lo que permitirá a los próximos miembros del CM efectuar las evaluaciones de desempeño correspondientes.

“Otra cosa que es considerable es la ampliación del servicio que hemos hecho en Derechos Reales, ahí si existe mucho por hacer, tenemos una ley desde 1887, no se ha podido llegar a institucionalizar, estamos dejando un proyecto de reglamento de institucionalización meritocrática de los cargos en Derechos Reales, hemos cambiado e institucionalizado como carrera administrativa el régimen disciplinario, hemos logrado aprobar un protocolo de intervención por el cual hemos logrado la destitución de más de 20 jueces”, acotó.

El profesional aseguró que se va ‘por la puerta grande’ del CM y agradeció al pueblo potosino por haberle permitido servir desde ese cargo que sirvió para dignificar a los profesionales potosinos que ahora en su mayoría detentan los puestos en esa institución judicial ya que se permitió erradicar en su mayoría el ‘peguismo’ que reinaba antes, trabajo que se comprometió a efectuar con el mismo ahínco si es elegido magistrado del TSJ por su departamento.

“El estándar dice que por cada 50 jueces debería haber un funcionario administrativo y en nuestro país por cada dos jueces tenemos un funcionario administrativo, es decir, que el balance funcionarial que tiene el Órgano Judicial no está bien; Bolivia ya no necesita funcionarios administrativos, sino funcionarios judiciales, más jueces, más secretarios, más auxiliares, ese es el trabajo del TSJ para mejorar y me comprometo a hacer”, dijo.