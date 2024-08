Primeras imágenes tras el fuerte terremoto en Japón

El epicentro del terremoto de magnitud 6,9 se situó a 29 kilómetros al este de la ciudad de Miyazaki.

Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió este jueves Japón, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El epicentro del sismo se situó a 29 kilómetros al este de la ciudad de Miyazaki y a una profundidad de 33 kilómetros.





Las primeras imágenes publicadas en las redes sociales muestran a personas tratando de ponerse a salvo en centros comerciales, restaurantes y oficinas, mientras continúan los temblores. Se puede ver cómo se balancean lámparas, pantallas y otros objetos colgantes. Medios locales reportan que algunas ventanas del aeropuerto de Miyazaki se han roto.

BREAKING: Western Japan struck by a 7.6-magnitude earthquake; Tsunami warning issued, emerging reports of resulting damage.pic.twitter.com/J3EmwEQLog — Explore (@Top1Rating) August 8, 2024

El sismo fue seguido de un temblor de magnitud 7,1 en las cercanías de Nichinan a una profundidad de 29 kilómetros, reportó USGS.

La Agencia Meteorológica de Japón ha emitido un aviso de tsunami para las prefecturas de Miyazaki, Ehime y Kochi, así como para las costas de Oita y Kagoshima. La altura prevista de las olas es de un metro.

Producto del sismo, las autoridades de la prefectura de Miyazaki han suspendido los servicios de trenes Kyushu Shinkansen y Nishi-Kyushu hasta nuevo aviso. Las plantas nucleares de Kyushu y Shikoku están siendo revisadas urgentemente para detectar posibles daños en el funcionamiento.