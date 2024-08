Productores de maíz reportan déficit en la producción debido al cambio climático en Bolivia

Afirman que la caída fue alertada hace cuatro años a las autoridades de Gobierno, pero no se tomó en cuenta la advertencia. El déficit de granos está generando el incremento de precios de la carne de pollo.

Productores de maíz y sorgo reportaron déficit en la producción hasta de 100% debido a factores climáticos que ponen en riesgo la provisión de granos para la alimentación del sector pecuario de Bolivia.

«Este año vamos a llegar a unas 700 mil toneladas porque nosotros tenemos una demanda nacional de 1,3 millones de toneladas, hace muchos años venimos siendo deficitarios en materia de producción de maíz», informó el presidente de la Asociación Promasor, Mario Moreno, en entrevista con la red Uno.

El déficit nacional alentó al contrabando del producto desde Argentina y se estima que desde ese país estaría ingresando hasta 600 mil toneladas.

El déficit en la producción de granos generó el incremento de precios del pollo y su derivados en los principales mercados del país; no obstante, el Gobierno denuncia que se trata de especulación.

«Los rendimientos de estos años han sido muy bajos, hemos llegado a los extremos de tener pérdidas totales. Venimos hablando de esto hace tres o cuatro años (…), se le dijo al Gobierno que se debían tomar las medidas adecuadas, no nos hicieron caso. Vinimos insistiendo en pedir otros eventos biotecnológicos para ser más productivos, pero no se nos toma en cuenta y entra un ministro, sale el otro, el otro no le dejó información y hay que empezar de nuevo, y ahí se la pasan y vamos de foto en foto, de reuniones en reuniones para la foto y no se toma en serio esta situación del sector agrícola en Bolivia», graficó Moreno la situación del sector productor.