¿Quienes quebraron la economía de Bolivia?

El pasado 6 de agosto hemos cumplido 199 años de la independencia de Bolivia, lastimosamente no tenemos nada que celebrar, estos últimos 18 años de gobierno del Movimiento Al Socialismo, han aniquilado la economía y sepultando la esperanza de tener mejores días para nuestro pueblo.

El evismo que gobernó por 14 años, despilfarró el dinero de una década de bonanza económica que se generaron por los ingresos por la renta petrolera de aproximadamente $us 5.400 millones por año desde el 2006 hasta el 2014, a partir de ese año entramos en una disminución de producción hidrocarburífera y, por lo tanto, de los ingresos generados por la venta del gas a la Argentina y al Brasil, todo debido a que durante ese tiempo solo se explotó los campos hidrocarburíferos existentes y no se preocuparon por la exploración de otros nuevos campos hidrocarburíferos, asumiendo un falso discurso de nacionalización de los recursos naturales que pusieron al Estado a administrar los mismos y que el tiempo se encargaría de demostrar la ineficiencia y la bancarrota a la que llevó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el MAS.

Se dedicó a gastar a manos llenas el dinero del gas, en la creación de las Empresas Públicas deficitarias, los elefantes blancos que hoy no sirven para nada, se hizo construir su propio museo, puso en órbita un satélite que nadie sabe dónde está ni que beneficio trae, viajó a disfrutar los mundiales, hasta un avión para su uso personal se compró, llegaba en helicóptero desde la residencia presidencial al palacio de gobierno que solo quedaba a cinco kilómetros, con un costo de $us 250 por ese recorrido. Evo se gastó $us 8.000 millones de los $us 15.000 millones de las Reservas Internacionales Netas, dejó este país apenas con $us 6.000 millones, solo para dar créditos a las Empresas Públicas que no fueron rentables, es decir el Banco Central de Bolivia, era su caja chica.

Morales, acompañó el despilfarro con la corrupción que desfalcó al Estado boliviano, son conocidos el caso del Exfondo Indígena, los contratos con la CAMC, las barcazas chinas, el caso Quiborax, los contratos directos con Neurona Consulting, entre muchos otros, que hasta hoy permanecen en la impunidad, sin contar el encubrimiento al narcotráfico, que se campeaba por todo el territorio boliviano.

Le siguió a ello el gobierno de Luis Arce Catacora, que fue Ministro de Economía de Morales, a quien este último lo llamó su “cajero” y que hoy es Presidente del Estado transcurriendo cuatro años de su gestión. El gurú del supuesto exitoso modelo Económico Social Comunitario Productivo, pretendió seguir aplicando la misma receta de los años 2006 al 2014, pero se dio cuenta de que este solo funcionaba con la billetera llena, en sus años de gobierno, intentó demostrar con mentiras que estábamos bien, pero la realidad lo desmintió y hoy lo deja muy mal parado, sin ingresos por el gas, sin dólares, con un tipo de cambio que se disparó a Bs 15 por un dólar, sin campos de gas que explotar, con una importación cada vez mayor de gasolina y diésel que alcanza los $us 1.500 millones, con incremento de los precios de artículos de primera necesidad, con una creciente deuda externa e interna que alcanza el 80% del PIB, con una inversión pública paupérrima en promedio de $us 2.500 millones de los $us 5.000 millones programados, con el 85% de la población trabajando en la economía informal, con un déficit público del 12%, el año 2023, y por supuesto con el pueblo haciendo filas interminables para conseguir una ficha para ser atendido en algún hospital.

A la fecha, Arce Catacora, sigue negando la crisis económica, echando la culpa al contexto internacional, al gobierno de Jeanine Añez, a la Asamblea Legislativa, al imperialismo, a Morales y a cuantos pudo, olvidándose de que estuvo en el poder todo ese tiempo junto al tirano, intenta deslindar su responsabilidad y lavarse las manos, por la crisis que hoy vivimos, que se agudiza cada vez más.

En su desesperación, plantea medidas neoliberales, tales como subir el precio de la gasolina (premium) y crea otra de mayor precio (gasolinazo), liberaliza las exportaciones; uno se pregunta: ¿Dónde quedó el socialismo que predicaban? Intenta distraer la atención del pueblo con un planteamiento de referéndums para “consultarle al pueblo” sobre la tragedia económica que provocaron Morales y Arce, si está de acuerdo con que se siga subvencionando los hidrocarburos, la respuesta será obvia, es como preguntarle a un niño si quiere ir a clases, algo patético realmente.

Por otro lado, intenta menoscabar la representatividad política del Departamento de Santa Cruz, en la Asamblea Legislativa, para reducir los escaños que le corresponde por Ley 026 del Régimen Electoral y la Constitución Política del Estado, desconociendo los resultados del Censo 2024! Esa afrenta, el pueblo cruceño NO SE LO VA A PERMITIR.

Además, intenta nuevamente consultar “al pueblo” sobre la reelección presidencial continua o discontinua, cuando el 21 de febrero del 2016 ya le dijimos NO.

Finalmente, Arce intenta descargar su responsabilidad en el pueblo e intentar salir limpio de su ineficiencia y la responsabilidad del despilfarro, del mal manejo y la quiebra de la economía boliviana durante el gobierno de Morales y de él como Presidente, que tienen rendir cuentas a los bolivianos; en consecuencia, advertimos que no tiene las agallas para tomar medidas de gobierno y quiere traspasar sus responsabilidades al pueblo.

Dr. Henry Omar Montero Mendoza

Senador por Santa Cruz