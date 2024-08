Referendo, nueva batalla: hay varios caminos; oposición anticipa marchas

La propuesta de Luis Arce es la nueva polémica servida sobre la mesa. El “evismo” piensa que la idea oculta es prorrogar a los magistrados. CC “no permitirá” su aprobación.

Fuente: Opinión

Las discusiones y los debates tienen duraciones distintas y se van sirviendo sobre la mesa de la coyuntura política nacional conforme salen “del horno” nuevas temáticas. Ya sobre el tapete estuvieron (y lo siguen estando, pero en menor medida) tópicos como el intento de golpe y la nivelación de pasajes. Ahora, la agenda se ha refrescado.

Todo se originó cuando, el 6 de este mes, en ocasión del aniversario 199 de la independencia de Bolivia, el presidente Luis Arce apareció ante los medios con la propuesta llamativa de abrirle paso a un referendo para que, mediante la consulta, se decida el destino de la subvención de los hidrocarburos, la reelección presidencial y la distribución de escaños.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Momentos difíciles requieren de decisiones firmes, maduras, reflexionadas. Este es un momento de tal naturaleza. Por tal motivo, y fiel al compromiso con la patria por vías democráticas, planteo la convocatoria a un referéndum en la fecha en la que se realicen las elecciones judiciales”, comenzó dando forma Arce a su iniciativa, en su discurso especial dado en la Casa de la Libertad, en Sucre.

Ese fue el disparador de la polémica en boga, que profundiza aún más la división entre el “arcismo”, el “evismo” y la oposición, además de generar anticuerpos en otros sectores, como el del transporte, que, dicho sea de paso, ya asumió también una postura clara debido al resguardo de sus intereses particulares.

Está claro que el “evismo”, ala dura del Movimiento Al Socialismo (MAS) que tiene a Evo Morales como su “comandante y líder indiscutible”, rechaza el planteamiento desde todo punto de vista.

Para esa facción del partido azul, el trasfondo de la cuestión, el propósito disfrazado del Gobierno, es prolongar a los magistrados que ya cumplieron sus funciones.

Simona Quispe, primera vicepresidenta del Senado e identificada con el “radicalismo” del MAS, fue al grano. “¡Cómo con este referendo quieren hacer validar a los autoprorrogados! En nuestro país no hay el Tribunal Constitucional, ya no existe, no existe ¡Y cómo quieren hacer sobrevivir y quieren meter a la bolsa a toda la población boliviana al decir: ‘ustedes, pues, han aceptado estas preguntas con la recomendación del Tribunal Constitucional’! ¿Así que todos vamos a ser responsables? No. Basta de engañar, basta de mamar al pueblo”.

Por su lado, el secretario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Vicente Choque, afirmó que todo responde a una “distracción” y rechazó la posibilidad de que se corte la subvención de combustibles.

“En la situación en que estamos en este momento, ¿quién diría que se levante la subvención? Yo digo, no, compañeros, nadie. Si se levantara, ¿qué sería de este país? Todo va a duplicarse porque todos utilizan transporte”.

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, Juan Carlos Irahola, por su parte, apuntó que ve un “carnaval”. “O hacemos las Judiciales, las Primarias o el referendo. Generar todo este carnaval es una cortina de humo para que se escape a la economía. Esa es la estrategia del imperio, por lo cual Lucho Arce es servil”.

LA LECTURA DEL TSE El vocal Tahuichi Tahuichi Quispe, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ofreció su lectura de lo que podría ser el referendo planteado por el Presidente. Habló de varios caminos.

Tahuichi Tahuichi explicó que “cuando se habla de la reforma constitucional, esa iniciativa tiene que provenir desde la Asamblea o de una iniciativa popular; cuando viene de una iniciativa presidencial, entonces tiene un carácter consultivo”.

“Mediante una minuta acompañada de tres preguntas, la Presidencia entrega al TSE, el TSE hace la valoración, esta se devuelve a la Presidencia, y la Presidencia la encamina al Tribunal Constitucional”.

En caso de que la propuesta fuera constitucional, lo que hace el Presidente es impulsar un decreto, y mediante este, se va a canalizar el proceso del referendo.

Si bien el vocal considera complejo el panorama, aseguró que el Órgano Electoral “no puede negarse a administrar un proceso electoral, ya sea de carácter nacional, subnacional o referendo”. “No nos queda otra que afrontar este proceso electoral de referendo”.

CC ADVIERTE MOVILIZACIONES El diputado Alberto Astorga, de Comunidad Ciudadana (CC), no titubeó al momento de anticipar movilizaciones para frenar la concreción del referendo, a tiempo de llamar “tirano” al Dignatario. “Luis Arce es un tirano en el país. No vamos a permitir que exista ningún referendo y no descartamos movilizar, también, a las plataformas ciudadanas que coordinan con mi persona para evitar un referendo en Bolivia realizando un malgasto en plena crisis económica”.

Astorga calculó que el proceso ante la población podría costar unos 130 millones de bolivianos, gasto similar al de 2016.

También los cívicos del país se oponen al referendo. Tras una reunión en Trinidad, Beni, el viernes pasado, han resuelto rechazarlo.

Desde el Gobierno y el “arcismo”, apoyan la iniciativa. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, relacionó el anuncio del referendo con la baja del dólar en el mercado paralelo. Le atribuyó el “logro” a Arce. Por su parte, el diputado Zacarías Laura manifestó que la propuesta es una “salida salomónica” y que el “evismo” pretende, junto con la oposición, “desinformar”.

Fuente: Opinión